"Голос України" опублікував закон про поглиблення співпраці України з НАТО

Закон про поглиблення Україною співпраці з Організацією Північноатлантичного договору (НАТО) з метою набуття членства оприлюднено в суботу, 8 липня, на сайті парламентської газети "Голос України".

Читайте такожКурс на вступ до НАТО: Порошенко підписав закон про поглиблення Україною співпраці з альянсомЯк повідомляв УНІАН, 8 червня Верховна Рада прийняла закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо зовнішньополітичного курсу України)". За це рішення проголосували 276 з 357 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі. Не голосувала в повному складі фракція "Опозиційний блок".

6 липня документ підписав президент Петро Порошенко. "Відтепер курс України на вступ до НАТО чітко визначений як один із ключових чинників державної політики України", - заявив тоді президент. А 7 липня Порошенко призначив першого заступника міністра закордонних справ Вадима Пристайко главою місії України при НАТО.

Законом передбачено, що основними засадами зовнішньої політики є поглиблення співпраці з НАТО з метою набуття членства в цій організації.

Документом вносяться зміни до законів "Про Засади національної безпеки України" і "Про Засади внутрішньої і зовнішньої політики" в частині євроатлантичної інтеграції.

Крім цього, 9 липня з дводенним візитом в Україну після восьмирічної перерви прибуває Північноатлантична рада на чолі з генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. В рамках візиту під головуванням Столтенберга і за участю Петра Порошенка відбудеться засідання Комісії Україна-НАТО.

Нагадаємо, курс Україні в НАТО був заморожений колишнім президентом Віктором Януковичем, майже відразу після того, як він обійняв цю посаду.