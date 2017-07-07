Столтенберг розповів про мету візиту Північноатлантичної ради до України

Майбутній візит до Києва Північноатлантичної ради на чолі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом відзначить двадцяту річницю особливого партнерства Альянсу з Україною. Так анонсував мету візиту генсек організації в ексклюзивному інтерв’ю агентству УНІАН.

Читайте такожДля України буде добре досягти стандартів НАТО, буде вона членом організації чи ні - СтолтенбергЯк відомо, Північноатлантична рада відвідає Україну 9-10 липня, в рамках візиту під головуванням Столтенберга і за участю президента України Петра Порошенка відбудеться засідання Комісії Україна-НАТО.

Відповідаючи на запитання стосовно того, якої мети він, як генеральний секретар Альянсу, і Рада в цілому прагнуть досягти, Столтенберг сказав: «Я хочу відзначити двадцяту річницю нашого особливого партнерства, що є важливою віхою відмінного та дуже міцного партнерства між НАТО та Україною. Це також 20-річчя Комісії Україна-НАТО, яка є унікальним органом, яка є рамковою платформою для розвитку співпраці».

Генсек наголосив, що союзники "рішуче вітають" підтримку НАТО з боку України. «Україна бере участь у всіх місіях та операціях НАТО - в Афганістані, Косово, Середземномор'ї та багатьох інших місцях», - деталізував він.

Столтенберг також окремо відзначив співпрацю України з Альянсом у питанні реагування на російську агресію, незаконну анексію РФ Криму. «Нам є багато чого навчитися один у одного, коли мова йде про гібридну та кібервійну, яку ми спостерігаємо в Україні», - додав він.

При цьому Столтенберг нагадав і про підтримку України з боку Альянсу. «У нас є десять трастових фондів, в рамках яких на різні види діяльності виділено майже 40 млн євро. Крім того, НАТО настійно заохочує до двосторонньої співпраці між союзниками НАТО та Україною», - наголосив він.

Коментуючи той факт, що останнього разу Північноатлантична рада відвідувала Україну вісім років тому, генсек Альянсу нагадав про чисельні контакти з українською стороною на різних рівнях. «Всього пару днів тому в Україні був помічник генерального секретаря (Сорін Дукару), не так давно – заступник генерального секретаря (Роуз Гетемюллер), в Україні з трастовими фордами та різними програмами працюють близько 50 співробітників НАТО. І, звичайно, в Брюсселі з українцями було багато зустрічей - з президентом, міністром оборони, міністром закордонних справ тощо», - деталізував Столтенберг.

При цьому він зауважив, що візит безпосередньо Ради «відбувається дуже рідко». «Це велика подія, яка трапляється досить рідко, і тому було вісім років (паузи), але це не означає, що за останні роки не було багато зустрічей», - наголосив генсек.