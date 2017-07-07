Порошенко призначив главу місії України при НАТО

Перший заступник міністра закордонних справ Вадим Пристайко призначений главою місії України при НАТО.

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"Призначити Пристайка Вадима Володимировича Главою Місії України при НАТО", - йдеться в указі.

Як повідомляв УНІАН, в рамках візиту Північноатлантичної ради до Києва, який відбудеться 9-10 липня, під головуванням генсека НАТО і за участю президента України Петра Порошенка пройде засідання Комісії Україна-НАТО.

У 2007-2009 роках Пристайко працював заступником директора департаменту НАТО. Крім цього в 2012-2014 роках обіймав посаду посла України в Канаді.