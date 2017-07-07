Столтенберг: НАТО надає Україні обладнання, яке може встановлювати організаторів кібератак

НАТО надає Україні обладнання, яке допоможе встановлювати, хто стоїть за кібератаками. Про це в ексклюзивному інтерв’ю агентству УНІАН повідомив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг напередодні візиту делегації Північноатлантичної Ради, який відбудеться 9-10 липня.

Читайте такожСтолтенберг розповів про мету візиту Північноатлантичної ради до УкраїниГоворячи про співпрацю у сфері протистояння кібер-атакам, генсек сказав: «Ми (союзники) проводимо більше навчань, ділимося кращою практикою, кращими технологіями, і це саме те, що ми робимо з Україною. У нас є трастовий фонд, ми працюємо з вашими фахівцями, ми допомагаємо захистити комп'ютерну мережу різних державних установ в Україні, і тепер ми надаємо обладнання, яке є ключовим та важливим для розслідування, щоб встановити, хто стоїть за атаками, тому що однією з великих проблем, пов'язаних з кібератаками є те, що це дуже часто важко визначити».

Столтенберг також констатував, що НАТО значно посилило захист від кібератак. «За останні кілька років ми, дійсно, підняли і посилили наш потенціал у кібер-стримуванні і кіберобороні», - зазначив він.

Генсек нагадав, що кібер-простір було визначено НАТО в якості сфери військової відповідальності на додаток до повітря, моря, та землі.

«Коли йдеться про захист нашої кібермережі, то ми багато зробили як для нашої штаб-квартири, так і для наших місій та операцій, які повністю залежать від функціонування кібер-мережі, в Афганістані чи Косово, або коли ми робимо нашу роботу тут в Європі. Таким чином ми покращили захист цих мереж», - наголосив Столтенберг.

Відповідаючи на запитання, за яких обставин союзники можуть застосувати Статтю 5 (щодо колективної оборони), співрозмовник агентства нагадав, що відповідне рішення було ухвалено у 2014 році.

«Причина, чому ми це зробили, полягала не в тому, щоб застосовувати Статтю 5 кожного разу, коли є комп'ютерна атака, оскільки ці атаки трапляються практично кожен день. Так, у порівнянні з 2015 роком кількість атак на мережу НАТО у 2016 році збільшилася на 60%. Це значне зростання. При цьому ми визнали, що кібернетична атака може завдати великої шкоди – призвести до людських страждань, до падіння критично важливої інфраструктури, підриву військових можливостей. Тому нам було важливо стверджувати, що кібернапади, якщо вони можуть завдати шкоди та збитків настільки серйозних, що це підриває нашу здатність захищати країни НАТО, можуть задіяти статтю 5», - деталізував генсек альянсу.