Спецпредставник США щодо Україні залишиться у Києві на кілька днів – Порошенко

Президент України Петро Порошенко заявляє, що спеціальний представник США щодо України Курт Волкер залишиться у Києві на кілька днів для координації подальших кроків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко повідомив на спільній з державним секретарем США Рексом Тіллерсоном прес-конференції сьогодні в Києві.

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«Я хотів би подякувати за призначення Курта (Волкера – УНІАН) спеціальним представником для співпраці на українському напрямку. Він дуже добре відомий в Україні, незважаючи на те, що це його перший візит до Києва», - сказав Порошенко.

«Я дуже дякую, що після призначення, буквально через лічені години з вами в складі делегації Курт Волкер. Ми вітаємо його і дякуємо за ваше рішення, що він залишається з нами на кілька днів для того, щоб ми не підвішували питання, не відкладали його, а відразу, з перших годин після призначення починали ефективну і скоординовану співпрацю», - наголосив Порошенко.

«Я розраховую, пане Курт, що ваш багатий досвід в поєднанні з вашою рішучістю прискорить переговорний процес і скоординує наші дії, які дозволять нам розраховувати на повну імплементацію Мінських угод з боку РФ», - додав президент.

Як повідомляв УНІАН, 7 липня Рекс Тіллерсон призначив колишнього посла США в НАТО Волкера спеціальним представником, який відповідатиме за ведення переговорів щодо ситуації в Україні.

8 липня держсекретар заявив, що призначив Волкера на посаду спецпредставника на прохання президента РФ Володимира Путіна.