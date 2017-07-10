Україна та НАТО почали дискусії щодо плану членства - Порошенко

Київ та НАТО розпочали дискусії щодо запровадження Плану дій щодо членства в Альянсі (ПДЧ) для України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив президент України Петро Порошенко на спільній з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом прес-конференції за результатами засідання Комісії Україна-НАТО сьогодні в Києві.

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"Україна чітко визначила своє політичне безпекове майбутнє. ВР проголосувала, а я як президент, як Верховний головнокомандувач підписав закон, який ставить за мету наше майбутнє членство в НАТО як мету нашої міжнародної безпекової політики", - заявив він.

"Ми вважаємо за необхідно і сьогодні на це чітко наголошували, щоб ми почали дискусію про запровадження membership action plan (План дій щодо членства – УНІАН) і наші пропозиції щодо початку дискусії були із задоволенням прийняті", - підкреслив президент.

Раніше сьогодні Порошенко заявив, що Україна поки не збирається негайно подавати заявку на членство в НАТО.