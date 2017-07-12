Законопроект про реінтеграцію визнає Донбас окупованим Росією - ЗМІ

Законопроект про реінтеграцію, розроблений Радою національної безпеки і оборони, визнає окремі райони Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими Російською Федерацією

Про це йдеться в тексті документа, на який посилається "РБК-Україна".

Зокрема, про це свідчить ст. 1 проекту закону "Про особливості державної політики щодо відновлення державного суверенітету України над тимчасово окупованою територією Донецької і Луганської областей України" (повна назва законопроекту про реінтеграції. - Ред.).

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Також, згідно п. 1 ст. 1, в Донецькій і Луганській областях тимчасово окупованою визнається сухопутна територія, в межах якої формування збройних сил РФ і незаконні формування, створені за участю РФ і керовані нею, а також окупаційна адміністрація РФ встановили і реалізують свою владу.

Згідно другого пункту 1 ст., тимчасово окупованими визнаються зовнішні та внутрішні морські води та повітряний простір над відповідними територіями.

Як повідомляв УНІАН, 10 липня пройшло засідання Ради національної безпеки і оборони України, на якому було розглянуто законопроект про реінтеграцію Донбасу. Секретар РНБО Олександр Турчинов нещодавно заявив, що в Україні потрібно завершити антитерористичну операцію і перейти до нового формату захисту країни від гібридної війни з РФ. За його словами, необхідно не просто визнати окремі райони Луганської та Донецької областей окупованими Росією, але і чітко на законодавчому рівні визначити засади державної політики щодо їх звільнення. Для цього, вважає Турчинов, необхідна нова ефективна технологія захисту України від агресора. Вона може передбачати надання президенту права використовувати Збройні сили України та інші військові формування проти агресії РФ. Крім того, секретар РНБО виступив за створення оперативного штабу з широкими повноваженнями для комплексного управління ЗСУ, усіма силовими структурами, в тому числі військово-цивільними адміністраціями.