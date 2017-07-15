Прокуратура просить арештувати Добкіна із заставою в 150 мільйонів гривень

Прокуратура просить суд застосувати щодо народного депутата з фракції «Опозиційний блок» Михайла Добкіна запобіжний захід у вигляді арешту, а розмір застави визначити у розмірі не менше 150 мільйонів гривень.

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Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Сторона обвинувачення обґрунтувала це клопотання побоюваннями, що Добкін може впливати на хід розслідування.

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва розпочав розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу Михайлу Добкіну.

Напередодні генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомляв, що прокуратура має намір просити суд обрати для Добкіна запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 13 липня надала згоду на позбавлення депутатської недоторканності, затримання та арешт Добкіна.

Генпрокуратура вбачає в діях Добкіна ознаки умисної змови групи осіб для зловживання службовим становищем та сприяння шахрайству з метою заволодіння 78 га землі в Харкові нормативною вартістю понад 220 млн грн.

Добкін відкидає всі звинувачення і запевняє, що Харківська міськрада не ухвалювала протизаконних рішень, коли він був мером міста.

14 липня Добкіну вручили повідомлення про підозру.