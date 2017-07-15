Печерський суд Києва обирає запобіжний захід Добкіну (фото)
Верховна Рада 13 липня надала згоду на позбавлення депутатської недоторканності, затримання та арешт Добкіна.
Печерський районний суд Києва розглядає питання про обрання запобіжного заходу народному депутату від "Опозиційного блоку" Михайлу Добкіну, якого парламент позбавив недоторканності.
Читайте такожДобкін запросив іноземних адвокатів для захисту у своїй справі
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган.
«Зараз Печерський суд (Хрестовий провулок, 4 (колишня Гайцана) розглядає питання про обрання запобіжного заходу нардепу Михайлу Добкіну», - написала вона.
Добкін розмістив на своїй сторінці в Facebook фото з суду з підписом: "Почалося".
Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 13 липня надала згоду на позбавлення депутатської недоторканності, затримання та арешт Добкіна.
Генпрокуратура вбачає в діях Добкіна ознаки умисної змови групи осіб для зловживання службовим становищем та сприяння шахрайству з метою заволодіння 78 га землі в Харкові нормативною вартістю понад 220 млн грн.
Добкін відкидає всі звинувачення і запевняє, що Харківська міськрада не ухвалювала протизаконних рішень, коли він був мером міста.
14 липня Добкіну вручили повідомлення про підозру.