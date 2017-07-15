Печерський суд Києва обирає запобіжний захід Добкіну (фото)

12:00, 15 липня 2017
Політика
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Верховна Рада 13 липня надала згоду на позбавлення депутатської недоторканності, затримання та арешт Добкіна.

14 липня Добкіну вручили повідомлення про підозру / фото УНИАН

Печерський районний суд Києва розглядає питання про обрання запобіжного заходу народному депутату від "Опозиційного блоку" Михайлу Добкіну, якого парламент позбавив недоторканності. 

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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган.

«Зараз Печерський суд (Хрестовий провулок, 4 (колишня Гайцана) розглядає питання про обрання запобіжного заходу нардепу Михайлу Добкіну», - написала вона.

фото УНИАН

Добкін розмістив на своїй сторінці в Facebook фото з суду з підписом: "Почалося".

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 13 липня надала згоду на позбавлення депутатської недоторканності, затримання та арешт Добкіна.

Генпрокуратура вбачає в діях Добкіна ознаки умисної змови групи осіб для зловживання службовим становищем та сприяння шахрайству з метою заволодіння 78 га землі в Харкові нормативною вартістю понад 220 млн грн.

Добкін відкидає всі звинувачення і запевняє, що Харківська міськрада не ухвалювала протизаконних рішень, коли він був мером міста.

14 липня Добкіну вручили повідомлення про підозру.

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Теги: #Добкін#справа Добкіна