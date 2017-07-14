ГПУ вручила підозру Добкіну
Добкін заявив, що залучить для захисту у своїй справі адвокатів з Європи і США.
Народному депутату від "Опозиційного блоку" Михайлу Добкіну вручили повідомлення про підозру.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив журналістам після того, як вийшов з будівлі Генеральної прокуратури.
«Мені повідомили мої права, обов’язки, вручили повідомлення, я його підписав. Зараз їду на перший допит. Я заявив в.о. генпрокурора, що хочу добровільно здавати свої паспорти», - повідомив Добкін.
За словами Добкіна, повідомлення про підозру йому вручили о 14.10, і за законом він має три години на ознайомлення. після чого повідомлення можна передати до суду.
Як сказав Добкін, він не володіє інформацією, коли саме буде призначене судове засідання з обрання йому запобіжного заходу.
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Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада вчора, 13 липня, дала згоду на позбавлення депутатської недоторканності, затримання і арешт Добкіна.
Генпрокуратура вбачає в діях Добкіна ознаки навмисної змови групи осіб для зловживання службовим становищем та сприяння шахрайства з метою заволодіння 78 га землі в Харкові нормативною вартістю понад 220 млн грн.
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Добкін відкидає всі звинувачення і запевняє, що Харківська міськрада не приймав протизаконних рішень, коли він був мером міста.