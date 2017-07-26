Затриманому екс-прокурору Сусу загрожує понад 10 років в'язниці - Холодницький

Колишньому висопосадовцю Генпрокуратури Дмитру Сусу грозить позбавлення волі на термін понад 10 років.

Про це повідомив журналістам керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький у середу, передає Українська правда.

Відповідаючи на запитання про можливі санкції для Суса, Холодницький сказав: "Це є частина 5 статті 191. Оскільки там була сума близько 400 тисяч гривень, і це є особливо тяжкий злочин - позбавлення волі більше 10 років".

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Також він зазначив, що слідство тривало більше року, і зараз вирішують питання про обрання запобіжного заходу.

"Швидше за все – тримання під вартою з альтернативою внесення застави", - додав Холодницький.

Він пояснив, що Суса затримали в аеропорту "Бориспіль" тому, що у слідства з’явилась інформація про намір підозрюваного покинути Україну на невизначений термін.

"Це була оперативна інформація", - сказав керівник САП, не уточнивши, куди саме, за версією слідства збирався виїхати Сус.

Окрім того, він наголосив, що справа не є політичною помстою. "Підозра обґрунтована, на мою думку", - вважає Холодницький.

Як повідомляв УНІАН, 25 липня детективи Національного антикорупційного бюро України затримали колишнього заступника начальника Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки – начальника управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Генеральної прокуратури України Дмитра Суса.

Як відомо, слідчий Дмитро Сус забув вказати в анкеті чесноти авто преміум класу Audi Q7 вартістю понад 900 тисяч грн, що, як з'ясували журналісти, належало його 85-річній бабусі.

У серпні 2016 сталося зіткнення між співробітниками ГПУ і детективами Національного антикорупційного бюро, які здійснювали зовнішнє спостереження за Сусом.

У ГПУ заявили, що стеження було незаконною, у той час як НАБУ стверджує, що мали на це рішення суду.

Також в НАБУ заявили, що слідчі ГПУ затримали їх детективів, незаконно утримували і катували їх протягом багатьох годин. Увечері сам Сус відвіз їх в будівлю НАБУ.