Audi Q7, на якому їздить прокурор Сус, минулого року "купила" 85-річна бабуся з Хмельницького

Це з'ясували журналісти Bihus.info. За інформацією журналістів, машина, яка записана на Марію Юрчик, куплена влітку 2015 року та коштує на вторинному ринку $ 35-40 тис. (875 тис. - 1 млн грн.). Тим часом, сам Дмитро Сус задекларував 350 тис. грн. У 2013 році Сус заробив в органах прокуратури тільки 114 тис. грн.

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Те, що автівкою володіє Марія Юрчик 1930 року народження, засвідчує відповідь з реєстру власників автотранспортних засобів МВС.

Марія Іванівна Юрчик є родичкою (імовірно, бабусею) Дмитра Суса, який входить до департаменту ГПУ з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки. Одна з адрес реєстрації Марії Юрчик – це квартира в місті Хмельницький по вул. Завадського, 5. Цю квартиру вказували як місце проживання батько Дмитра Суса 57-річний Микола Сус, а також 53-річна Людмила Миколаївна Сус (імовірно, мати Дмитра Суса). Квартира належить їй.

Департамент, в якому працює Дмитро Сус, назвають «департамент Кононенка-Грановського», за прізвищами депутатів від БПП Ігоря Кононенка та Олександра Грановського, яким приписують вплив на цей підрозділ ГПУ.

12 серпня представники цього департаменту незаконно затримали та протягом 11 годин без складання протоколів затримання утримували в ньому двох працівників оперативно-технічного підрозділу Національного антикорупційного бюро. Співробітники НАБУ на конспіративній квартирі поруч з вказаним департаментом ГПУ здійснювали спостереження за прокурорами в рамках кількох кримінальних проваджень.

Затримані працівники НАБУ повідомили про побиття, погрози та психологічний тиск. За їх словами, в цьому брав участь особисто Дмитро Сус. Повернув їх вночі до будівлі Національного антикорупційного бюро також особисто Дмитро Сус.

Нагадаємо, раніше представники прокуратури передали «Українській правді» фотографії записки, вилученої у співробітників оперативно-технічного управління НАБУ, на якій було вказане прізвище Дмитра Суса та номер Audi Q7. Інформація про те, що Дмитро Сус користується цим авто, також раніше з’являлася в інтернет-ЗМІ.