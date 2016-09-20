Луценко відсторонив трьох співробітників ГПУ на час проведення розслідування конфлікту з НАБУ

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генпрокуратури.

«Генеральним прокурором України прийнято рішення про відсторонення трьох працівників ГПУ від виконання ними службових обов’язків на час проведення службового розслідування за фактом подій, які відбувались 12 серпня за участі працівників Генпрокуратури та Національного антикорупційного бюро України по вул. Симона Петлюри у місті Києві», - йдеться у повідомленні.

Читайте такожНАБУ: Лещенко отримав майже 2 мільйони з рахунку своєї матері, від Топольської отримав всього 150 тисяч гривень

У ГПУ також наголосили, що рішення про відсторонення прийнято з метою ефективно, швидко та неупереджено провести досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вказаних подій, яке здійснює Головне слідче управління Служби безпеки України.

Як повідомляв УНІАН, у Києві 12 серпня стався конфлікт між співробітниками Генпрокуратури і НАБУ. Представники ГПУ незаконно затримали та протягом 11 годин без складання відповідних протоколів утримували двох працівників оперативно-технічного підрозділу Національного антикорупційного бюро. Співробітники НАБУ на конспіративній квартирі поруч з вказаним департаментом ГПУ здійснювали спостереження за прокурорами в рамках кількох кримінальних проваджень. Затримані працівники НАБУ повідомили про побиття, погрози та психологічний тиск. За їхніми словами, в цьому брав участь особисто Дмитро Сус.

18 серпня Луценко заявив, що за пропозицією директора НАБУ Артема Ситника передає розслідування усіх проваджень, порушених в результаті конфлікту НАБУ і ГПУ, до Служби безпеки України.