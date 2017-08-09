НАЗК планує змінити порядок проведення повної перевірки е-декларацій - Корчак

19:47, 09 серпня 2017
Політика
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Пропозиції в першу чергу стосуються критеріїв, за якими уповноважені особи НАЗК приймають рішення про початок перевірки.

НАЗК проводить детальну перевірку декларацій чиновників / фото УНІАН

Національне агентство з питань запобігання корупції планує змінити порядок проведення повної перевірки електронних декларацій.

Про це повідомила глава НАЗК Наталія Корчак на своїй сторінці у Facebook.

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«Вирішили спільно з Громадським люстраційним комітетом та Сашею Дрік конструктивно підійти до змін до Порядку проведення повної перевірки декларацій. Громадськість внесла пропозиції, НАЗК опрацює та підготує відповідний проект рішення про роз’яснення до Порядку», - написала вона.

За словами Корчак, пропозиції в першу чергу стосуються критеріїв, за якими уповноважені особи НАЗК, відповідно до вказаного Порядку, приймають рішення про початок перевірки.

«Маю на увазі підстави, за якими звернення заявників до агентства з вимогою перевірки декларації того чи іншого декларанта на основі викладених у зверненні доказів, фактично стають першоджерелами початку перевірки», - зазначила вона.

Як повідомляв УНІАН, НАЗК проводить детальну перевірку декларацій 220-ти чиновників за 2015 та 2016 роки.

Станом на серпень розглянуло інформацію із 376 звернень, отриманих від фізичних чи юридичних осіб, із засобів масової інформації та інших джерел.

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Теги: #перевірка декларацій посадовців#НАЗК перевіряє декларації