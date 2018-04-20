131 нове обличчя “Регіонів”

Партія регіонів поповнила Верховну Раду десятком безробітних, кількома діючими мерами та спортсменами. Та найбільше у списку – топ-менеджерів промислових підприємств та комерційних структур

Парламентський список Партії регіонів отримав разом з чемпіонською кількістю крісел у ВР (186) і рекордну кількість нових облич – 131. Характерно, що більша частина – представники Донецької області. За донеччанами, представленими, в першу чергу, містами Донецьк, Макіївка, Ясинувата, Маріуполь, ідуть Луганська, Харківська і Дніпропетровська області, а також Крим.

Також характерною особливістю, як і в решті “прохідних” партій та блоків, є наявність у списках великої кількості керівників підприємств. Зокрема до парламенту потрапили представники комбінату "Азовсталь”, Маріупольського заводу важкого машинобудування, АТ "Український графіт”, Північного гірнично-збагачувального комбінату, відкритого акціонерного товариства "Павлоградвугілля”, ВАТ "Укрпідшипник", "Союзпромінвест-Донбас", ТОВ "Холдингова компанія "Украгроінвест", ТОВ "Вуглепродукт", Міжнародного гірничого конгресу, корпорації "Межрегіональний промисловий союз", Міжнародної компанії "ANTARES”, ЗАТ "Страхова компанія "Класичне страхування", Національної асоціації виробників м`яса та м`ясопродуктів України, Торговельно-маркетингового дому "Ясинуватський машинобудівний завод", ТОВ "Завод Буддеталь", ТОВ "Компанія "Техінпром", ВАТ "Черкаське АТП 17127", ЗАТ "Міжгірський лісокомбінат", комунального підприємства "Виробничо-технологічне підприємство "Вода", ТОВ "Виробниче підприємство "Побутрембудматеріали", ТОВ "Метал-Союз Чернігів", страхової компанії "Брокбізнесстрахування", ЗАТ "Уманський завод сільськогосподарського машинобудування", ВАТ "Мотор Січ" тощо.Не дивно, що в прохідному списку ПР також фігурують особи, котрі в графі виборчої анкети “місце роботи” зазначили “Систем Кепітал Менеджмент". І практично в повному складі в ряди парламентарів вступило керівництво футбольного клубу “Шахтар” – президент клубу, помічник президента, спортивний директор, генеральний секретар та президент футзального клубу "Шахтар”. Зрештою, депутатами стали чимало близьких людей Ахметова та Януковича. Останній навіть привів і посадив на депутатську лаву свого сина – 25-річного Віктора Вікторовича, який, спіймавши хвилю, очолив молодіжну громадську організацію "Союз молоді регіонів України".

Є і спортсмен, що працює в Міністерстві України у справах сім`ї, молоді та спорту – чемпіон Європи з вільної боротьби Ельбрус Тедеєв.

Примітно, що серед депутатів ПР – чимало донецьких юристів і керівників громадських та благодійних організацій. Останні, судячи з їхньої професійної належності, надавали “благодійну” допомогу партії на виборах.

Повернувся до великої політики колишній голова Фонду державного майна України Михайло Чечетов, який сьогодні є професором Харківського національного економічного університету.

Ще два ректори – вже замість співучого Поплавського вирішили стати в ряди нардепів - ректор Національної академії Державної податкової служби України Петро Мельник та колишній міліціонер, нині ректор Київського юридичного інституту Міністерства внутрішніх справ України Микола Джига. Ще один податківець (уже у відставці) Микола Азаров – у другій десятці списку.

Є два заступники міських голів – київського та харківського, а також власне міські голови – мер Олександрії Кіровоградської області Степан Цап’юк та неодноразовий мер Полтави Анатолій Кукоба. А ще – колишній губернатор Донецької області, заступник голови Донецької облради Анатолій Близнюк.

Кілька політиків, у тому числі й лідер ПР прихопили з собою своїх же прес-секретарів і консультантів-помічників.

Більшість кандидатів-перебіжчиків та опальних чиновників (окрім Євгена Кушнарьова і Тараса Чорновола, що опинилися на 11 та 4-му місцях відповідно), розмістилися здебільшого наприкінці першої сотні, й поза нею.

У депутати пройшли опальний екс-голова ЦВК Сергій Ківалов та екс-голова партії "Союз", колишній керівник Антимонопольного комітету Олексій Костусєв (27 та 29 місця відповідно), Володимир Сівкович, який отримав в обмін на частину "Трудової України" 80-те місце, колишній скандальний генпрокурор Піскун (96), жінка-вогонь Тетяна Засуха (117).

Серед депутатів-регіоналів і лідер ефемерної і вже неіснуючої "Нової генерації" Юрій Мірошниченко (123 місце). Можливо, лише за те, що рік тому підтримав вимоги до генпрокуратури не чіпати телеканал НТН.

Список ПР рясніє татарськими, єврейськими, кавказькими і навіть румунськими прізвищами. Ось прізвища НОВИХ депутатів від Партії регіонів. Повний список складу ВР можна подивитися тут.

НОВІ обличчя:

Янукович Віктор Федорович

Карпачова Ніна Іванівна

Богуслаєв Вячеслав Олександрович

Ахметов Рінат Леонідович

Тихонов Віктор Миколайович

Колесніков Борис Вікторович

Кушнарьов Євгеній Петрович

Азаров Микола Янович

Литвинов Леонід Федорович

Єфремов Олександр Сергійович

Табачнік Яків Піневич

Пригодський Антон Вікентійович

Джарти Василь Георгійович

Лукаш Олена Леонідівна

Ківалов Сергій Васильович

Дейч Борис Давидович

Костусєв Олексій Олексійович

Білий Олексій Петрович

Савчук Олександр Володимирович

Кисельов Василь Олексійович

Петров Борис Федорович

Близнюк Анатолій Михайлович

Прасолов Ігор Миколайович

Прокопенко Віктор Євгенович

Тулуб Сергій Борисович

Павленко Едуард Іванович

Гуменюк Ігор Миколайович

Колоцей Юрій Олександрович

Ландік Володимир Іванович

Прутнік Едуард Анатолійович

Джига Микола Васильович

Момот Сергій Васильович

Самойленко Юрій Павлович

Вілкул Олександр Юрійович

Бевзенко Валерій Федорович

Корж Павло Петрович

Клюєв Сергій Петрович,

Малишев Володимир Степанович

Мальцев Володимир Олександрович

Климець Павло Анатолійович

Притика Дмитро Микитович

Голова Вищого господарського суду України

Кий Сергій Вікторович

Коржев Анатолій Леонідович

Аркаллаєв Нуруліслам Гаджиевич

Ярощук Володимир Іванович

Воропаєв Юрій Миколайович

Вечерко Володимир Миколайович

Гєллєр Євгеній Борисович

Бондаренко Віктор Вікторович

Селіваров Андрій Борисович

Мельник Станіслав Анатолійович

Чертков Юрій Дмитрович

Орлов Андрій Вікторович

Саламатін Дмитро Альбертович

Дарда Олександр Панасович

Янукович Віктор Вікторович

Козак Володимир Васильович

Демянко Микола Іванович

Смітюх Григорій Євдокимович

Скубашевський Станіслав Валеріанович

Піскун Святослав Михайлович

Лисов Ігор Володимирович

Присяжнюк Микола Володимирович

Тедеєв Ельбрус Сосланович

Саратов Валерій Володимирович

Борт Віталій

Герман Ганна Миколаївна

Бурлаков Павло Миколайович

Злочевський Микола Владиславович

Чечетов Михайло Васильович

Плотніков Олексій Віталійович

Журавко Олексій Валерійович

Ковальова Юлія Вікторівна

Антемюк Анатолій Дмитрович

Мірошниченко Юрій Романович

Мироненко Михайло Іванович

Бондаренко Олена Анатоліївна

Антипенко Ірина Вікторівна

Ілляшов Григорій Олексійович

Пшонка Артем Вікторович

Шенцев Дмитро Олексійович

Лук’янов Владислав Валентинович

Синиця Артем Миколайович

Фесенко Леонід Іванович

Кожара Леонід Олександрович

Щербань Артем

Євтухов Василь Іванович

Мельник Петро Володимирович

Черноморов Олександр Миколайович

Козаков Ігор Володимирович

Маньковський Григорій Володимирович

Цапюк Степан Кирилович

Романюк Микола Прокопович

Ледида Олександр Олександрович

Пачесюк Сергій Никонович

Бондар Володимир Олексійович

Ядуха Василь Степанович

Слободянюк Володимир Йосипович

Берташ Василь Михайлович

Горбатюк Анатолій Олексійович

Радзієвський Олексій Васильович

Личук Володимир Іванович

Муц Орест Павлович

Гусаров Сергій Миколайович

Калашніков Олег Іванович

Болдирєв Юрій Олександрович

Петросов Валерій Альбертович

Каракай Юрій Васильович

Грицак Василь Миколайович

Заблоцький Віталій Петрович

Ковалевська Юлія Сергіївна

Калюжний Віталій Анатолійович

Нетецька Олена Анатоліївна

Кравцов Олександр Олегович

Кондратьєва Тетяна Василівна

Корж Віктор Петрович

Попеску Іван Васильович

Зварич Ігор Теодорович

Забарський Владислав Валерійович

Матюха Валерія Валеріївна

Біба Василь Тимофійович

Андрос Сергій Олександрович

Колесніченко Вадим Васильович

Чмир Юрій Павлович

Козуб Олександр Андрійович

Майборода Сергій Федотович

Іванов Володимир Михайлович

Цюрко Петро Іванович

Зац Олександр Вікторович