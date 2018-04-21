Віктор Ющенко про Конституцію, газ, СОТ, СЕЗ, Чорноморський флот, відставку міністрів, корупцію, опозицію і комунальні послуги

Президент обіцяє найближчим часом підписати указ про створення конституційної комісії

Президент України Віктор ЮЩЕНКО обіцяє найближчим часом підписати указ про створення конституційної комісії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Харкові.

«Найближчим часом я підпишу указ про створення конституційної комісії», - сказав Президент.

Він зазначив, що вбачає головною метою діяльності такої комісії формування єдиних підходів у питанні політичних перспектив України, формуванні Конституції та законодавства.

В.ЮЩЕНКО також зазначив, що до участі в роботі цієї комісії планується запросити представників всіх політичних партій, народних депутатів, урядовців, представників місцевої влади.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня голова ВР Олександр МОРОЗ зареєстрував у парламенті проект постанови Верховної Ради України "Про утворення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з опрацювання проектів законів України про внесення змін до Конституції України" (реєстраційний номер 2358). Серед завдань пропонованої спецкомісії визначено опрацювання проектів законів про внесення змін до Конституції України, а також проектів законів про Президента України, про Кабінет Міністрів України, про міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, про всеукраїнський референдум, про місцевий референдум.

Ющенко закликає до загальнонаціонального діалогу задля розвитку демократії

Президент закликає до загальнонаціонального діалогу задля розвитку демократії. «Потрібен розвиток загальнонаціонального діалогу у напрямках, які ми називаємо пріоритетними для нації», - сказав він, наголосивши, що головне завдання, яке на сьогодні стоїть перед молодою українською демократією, – це посилення демократичних завоювань. «Це є темою для всіх, щоб ми не повернулися до країни, де ще 5-7 років тому жили», наголосив В.ЮЩЕНКО.

Ющенко наголошує на важливості європейського вибору

Президент ще раз наголошує на важливості європейського вибору для України. «Переконаний – це не красива теорія. Я хочу кожен раз, апелюючи до нації, сказати: ті стандарти, за якими живе Європа, це на сьогодні кращі стандарти», - сказав Президент. Він також підкреслив, що Україна навіть географічно перебуває не просто в Європі, але є центром Європи.

При цьому Президент наголосив на необхідності вести постійну полеміку у суспільстві щодо європейського вибору.

В.ЮЩЕНКО також підкреслив, що європейський вибір не означає погіршення відносин України зі східними сусідами.

«Європейська політика не є політика проти когось», - сказав В.ЮЩЕНКО. Він також зазначив, що розуміє, чому далеко не всі на сьогодні сприймають європейські цінності. «Країна звикла жити в колонії багато років, вільне мислення ще мало у кого є», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Водночас Президент зазначив, що потрібно з повагою ставитися до різних точок зору, які є в суспільстві. З іншого боку В.ЮЩЕНКО наголосив на тому, що країна повинна обирати свій стратегічний курс вже зараз.

Президент засудив політичне протистояння між гілками влади на Харківщині

Віктор ЮЩЕНКО засудив політичне протистояння між гілками влади в Харківській області.

Глава держави зазначив, що політична позиція Харкова була вагомою і важливою, місія Харкова була особливою.

Президент сказав, що йому боляче дивитися, як місцева влада, замість вирішення проблем громади, наведення порядку, займається політиканством. «Так можуть вести себе безвідповідальні люди», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Водночас він висловив сподівання, що «це захоплення політичним протистоянням відійде у минуле». Набагато важливішим і цікавішим, на думку Президента, було б об’єднання зусиль представників влади для професійного управління регіоном.

Як повідомляв УНІАН, 3 червня Харківська облрада висловила недовіру А.АВАКОВУ. Губернатор оскаржив це рішення у суді, який призупинив дію рішення. А.АВАКОВ вважає, що таємне голосування на сесії за його відставку пройшло з порушеннями законодавства.

13 жовтня Київський райсуд Харкова визнав законною процедуру голосування депутатів облради за висловлення недовіри голові облдержадміністрації. Згідно з висновком суду, порушення під час таємного голосування були несуттєвими і такими, що у підсумку не вплинули на результати голосування.

Комітет Верховної Ради з питань державного будівництва, регіональної політики і місцевого самоврядування проситиме Президента Віктора ЮЩЕНКА відправити у відставку А.АВАКОВА. Таке рішення прийнято у відповідь на звернення голови Харківської облради Василя САЛИГІНА та членів фракції “Слобожанський вибір”.

31 жовтня голова Харківської облради В.САЛИГІН охарактеризував взаємовідносини місцевого самоврядування і облдержадміністрації як роботу у дусі «холодної війни».

У бюджеті-2007 фінансування культури буде забезпечено

Президент України заявляє, що триматиме під особистим контролем бюджетне фінансування програм розвитку й захисту культури і мови.

«У бюджеті 2007 року культура в частині фінансування не постраждає», – сказав В.ЮЩЕНКО.

Президент нагадав, що за минулі два роки з бюджету фінансується близько 200 програм розвитку культури, архітектури, мистецької спадщини, переважна більшість з яких – регіональні проекти. Головні програми стосуються Запорізької Січі, Батурина, Херсонесу, музею «Мистецький арсенал».

Крім того, кілька місяців тому Президент видав Указ «Про заходи щодо відродження традиційного народного мистецтва та народних художніх промислів в Україні». Документ, зокрема, стосується розвитку народних промислів у місті Косові, селищах Опішні, Петриківці, Яворові та інших. Мета цього кроку – відновити традиційні національні ремесла, характерні для цих регіонів, надавши їм державну підтримку, відзначили у прес-службі.

Відставка міністрів-“нашоукраїнців” ускладнить міжпартійний діалог

Президент України вважає, що відставка міністрів-«нашоукраїнців» ускладнить міжпартійний діалог.

«Безумовно, відставка міністрів від “Нашої України” з уряду не додає компромісності чи нового грунту для переговорного процесу», - сказав Президент. «Я думаю, що це ускладнює питання міжпартійного діалогу», - додав В.ЮЩЕНКО, коментуючи сьогоднішні рішення Верховної Ради.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні ВР прийняла відставку міністра юстиції Романа ЗВАРИЧА і міністра культури і туризму Ігоря ЛІХОВОГО, призначені в уряд за квотою “Нашої України”. Відразу ж на ці посади було призначено Олександра ЛАВРИНОВИЧА та Юрія БОГУЦЬКОГО.

Водночас ВР перенесла розгляд заяв про відставку міністра охорони здоров’я ЮріяПОЛЯЧЕНКА та міністра у справах сім’ї, молоді та спорту Юрія ПАВЛЕНКА.

Як пояснив прем’єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ, сьогодні уряд не готовий внести свої кандидатури на ці посади.

Ющенко не буде в опозиції до уряду після відставки міністрів від “Нашої України”

«Президент не буде в опозиції до уряду, оскільки йдеться про орган, який був сформований парламентом», - сказав Президент. Він підкреслив, що відносини Президента та уряду будуватимуться виключно на положеннях Конституції та законодавства України.

Президент також зазначив, що на сьогодні його не все влаштовує в уряді. Водночас В.ЮЩЕНКО наголосив, що він твердо стоятиме на «правовій площині» і не допустить ревізії ні статусу Президента, ні статусу будь-якого іншого державного органу влади в Україні.

Ющенко планує обговорити нові газові угоди на засіданні РНБО

Президент України планує обговорити нові газові угоди на засіданні Ради національної безпеки і оборони.

«Сформулювати на РНБО більш чітку позицію у цій сфері», - сказав Віктор ЮЩЕНКО.

Він зазначив, що вже мав розмову з міністром палива та енергетики України Юрієм БОЙКОМ, попросивши його передати всі угоди для опрацювання до Секретаріату Президента.

Говорячи про нову ціну на газ у 2007 році у розмірі 130 доларів за тисячу кубометрів, Президент зазначив, що бачить щонайменше три негативних моменти.

Першим з таких моментів В.ЮЩЕНКО назвав той факт, що попри зафіксовану на початку 2006 року ціну на газ на рівні 95 доларів за тисячу кубометрів, її було переглянуто фактично вже через рік.

Другим негативним моментом Президент вважає незрозумілу поки формулу нової ціни. «Це ціна, яка взята зі стелі, чи це ціна, розрахована за прозорою європейською формулою: стара ціна помножена на індекси, дельти, або зміни цін по 3-4 основних компонентах енергетики. Це дуже важлива частина дискусії», - наголосив В.ЮЩЕНКО. Він підкреслив, що у випадку, якщо є прозора формула ціни, в державі може бути прогноз ціни на майбутнє. В іншому випадку це є прорахунком українських переговорників з російськими колегами.

Ще одним негативним моментом Президент назвав той факт, що в результаті переговорів, починаючи з 2007 року, фактично зруйновано старий підхід, коли підвищення ціни на газ для України кореспондувалося з підвищенням ціни на транзит газу.

Крім того, Президент не задоволений тим, що в результаті переговорів було знижено договірний статус з міжурядового до корпоративного.

Як повідомляв УНІАН, 24 жовтня RosUkrEnergo і ЗАТ «УкрГаз-Енерго» підписали доповнення до Договору купівлі-продажу природного газу від 2 лютого 2006 р. на 2006-2010 роки, згідно з яким в 2007 році на адресу «УкрГаз-Енерго» буде поставлено не менше 55 млрд. кубометрів природного газу середньоазіатського походження за ціною 130 дол. за 1000 кубометрів.

У 2006 році Україна одержує газ за ціною 95 дол. за 1000 кубометрів.

Ющенко називає неприпустимим на переговорах про ціну на газ враховувати політичні вимоги

«Для України неприпустимо, щоб у темі формування ціни були присутні будь-які політичні моменти», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він додав, що це було б найбільшою дискредитацією української зовнішньої та внутрішньої політики.

Як повідомляв УНІАН, 20 жовтня ц.р. газета «Коммерсантъ Украина» з посиланням на свої джерела в «Газпромі» і російському уряді повідомила, що Росія вимагає від України ряд політичних і економічних поступок в обмін на збереження ціни на газ у 2007 році на рівні 130 дол. за тисячу кубометрів.

“Москва вимагає швидкого проведення референдуму щодо вступу України в НАТО, продовження термінів перебування Чорноморського флоту РФ на території України після 2017 року, а також п`ятирічної співпраці з компанією RosUkrEnergo», - писало видання.

Синхронізувати вcтуп України до СОТ неможливо

Президент переконаний у неможливості синхронізувати вcтуп України до Світової організації торгівлі з будь-якою іншою країною. «Я не уявляю собі, як дві чи три, чи чотири економіки ідуть до СОТ, як кажуть синхронно, або разом», - сказав Президент.

Він підкреслив, що у кожного є своє індивідуальне завдання на цьому шляху.

Як повідомляв УНІАН, 24 жовтня у Києві голова уряду РФ Михайло ФРАДКОВ заявив про намір синхронізувати вступ до СОТ між Росією та Україною. Пізніше перший віце-прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ пояснював, що М.ФРАДКОВ мав на увазі лише питання захисту економік обох країн від товарів з третіх країн, а не питання синхронізації дати вступу до СОТ.

Усі “СОТівські” закони можна ухвалити до середини листопада

Президент вважає можливим ухвалити всі закони, необхідні для вступу України до Світової організації торгівлі, до середини листопада.

«До середини листопада прийняти усі закони необхідні для вступу до СОТ - а їх 21, - і потім є всі можливості у другій декаді грудня отримати позитивне рішення робочої групи», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня Президент вніс на розгляд Верховної Ради України законопроекти, спрямовані на виконання зобов`язань України щодо вступу до СОТ:

Верховна Рада планує розглянути низку законопроектів, ухвалення яких необхідне для вступу України до Світової організації торгівлі, завтра, 2 листопада.

Сьогодні прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що розраховує на ухвалення ВР головних законів щодо СОТ впродовж листопада.

Ющенко заявляє про неможливість продовження базування Чорноморського флоту

Президент України заявляє про неможливість продовження базування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України після 2017 року.

«Конституція України не передбачає розміщення на території України іноземних військових формувань», - наголосив Президент.

Водночас він зазначив, що Україна, яка взяла на себе зобов’язання щодо перебування Чорноморського флоту Росії до 2017 року, має ці зобов’язання виконати у повному обсязі.

Ющенко сподівається до кінця року побачити Путіна в Києві

Віктор ЮЩЕНКО сподівається до кінця року побачити Президента Росії Володимира ПУТІНА в Києві. «Йде активна підготовка до візиту В.ПУТІНА в Україну», - сказав Президент. Він зазначив, що візит В.ПУТІНА має відбутися для проведення засідання міждержавної комісії Ющенко-Путін.

Питання маяків має бути узгоджено в рамках комісії Ющенко-Путін

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що питання українських маяків має бути узгоджено в рамках роботи одного з підкомітетів міждержавної комісії Ющенко-Путін.

«Всі навігаційні об’єкти мають бути українськими», - сказав Президент. Він зазначив, що це необхідно для того, щоб Україна могла забезпечувати безпеку навігації.

В.ЮЩЕНКО також зазначив, що в рамках роботи міждержавної комісії мають бути вирішені і інші проблемні питання, пов’язання з перебуванням Чорноморського флоту Росії на території України. Зокрема, питання користування радіочастотним ресурсом, певними ділянками землі.

Як повідомляв УНІАН, 27 жовтня у Севастополі пройшло третє засідання підкомісії з питань функціонування ЧФ РФ Українсько-Російської міждержавної комісії, на якому сторони домовилися про інвентаризацію об’єктів, які використовуються Чорноморським флотом РФ в Криму.

Ющенко готовий підтримати відновлення СЕЗ

Президент готовий підтримати відновлення спеціальних економічних зон, якщо вони формуватимуться прозоро. “Ті ініціативи формування вільних економічних зон, які лунають у Верховній Раді, чи у цих проектах уроки враховані? Якщо так, то я партнер такої політики”, - сказав Президент.

Він зазначив, що досвід існування в Україні 24 спеціальних економічних зон не можна вважати позитивним, оскільки СЕЗ давали лише 4% від усього обсягу прямих іноземних інвестицій в українську економіку. Крім того, в багатьох СЕЗ пільги використовувалися лише з метою легкого заробляння грошей. В.ЮЩЕНКО також висловив переконання у тому, що механізми надання пільг у спеціальних економічних зонах не були прозорими.

Більшість земельних проблем у Криму є наслідком корумпованості місцевої влади

Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що більшість земельних проблем у Криму є наслідком корумпованості місцевої влади. “Дуже багато питань не від того, що мало землі, а від того, що влада веде себе корумповано”, - сказав Президент.

Він наголосив, що у хаосі, який відбувається в земельних питаннях у Криму, “ловиться рибка на багатьох щаблях, в тому числі кримською владою”. В.ЮЩЕНКО наголосив, що до цього часу в Криму не здійснено ні інвентаризації земель, ні розмежування.

В.ЮЩЕНКО також зазначив, що у випадку прийняття Верховною Радою України закону про відновлення кримінальної відповідальності за самозахоплення земель, він готовий його підписати.

Ющенко наголошує на необхідності в Україні ефективної опозиції

Президент України ще раз наголошує на тому, що Україні потрібна ефективна опозиція. «Якщо у нас не буде ефективної опозиції, нам буде важко говорити про демократичний поступ», - сказав Президент.

Він зазначив, що на сьогодні, на жаль, в Україні ще не дуже зрозумілий статус опозиції. «Де опозиція? Який її статус? Чи вона може тільки із заявами виступати раз в місяць?», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Президент наголошує на необхідності демонополізації ринку комунальних послуг

Віктор ЮЩЕНКО наголошує на необхідності демонополізації ринку комунальних послуг. Президент зазначив, що на сьогодні у цій сфері абсолютно немає незалежних компаній, які б надавали послуги. В результаті, монопольні підприємства житлово-комунального господарства можуть дозволити собі не займатися реконструкцією та оновленням технічної бази, перекладаючи всі додаткові витрати на плечі споживачів.

«Ми споживаємо води більше, ніж будь-який європеєць, але де та вода? Вона там на вулиці, у бузку, а не в квартирах», - сказав В.ЮЩЕНКО.

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