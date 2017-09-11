Саакашвілі у Львові повечеряв із Садовим під охороною батальйону "Донбас" - ЗМІ (відео)

Колишній голова Одеської облдержадміністрації та екс-президент Грузії Міхеїл Саакашвілі увечері в неділю, 10 вересня прибув до Львова і зустрівся з мером міста Андрієм Садовим.

Як повідомляє ТСН, Міхеіл Саакашвілі разом із мером Львова Андрієм Садовим повечеряли у ресторані "Mons Pius" на вулиці Лесі Українки. При цьому заклад було оточено бійцями з нашивками батальйону "Донбас", які нікого всередину не впускали.

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Після опівночі Саакашвілі та Садовий вийшли поспілкуватися до журналістів. Мер Львова, зокрема, привітав приїзд Саакашвілі до України і назвав неприпустимими речі, які відбулися 10 вересня на кордоні – мається на увазі скасування руху поїздів, в яких перебував Саакашвілі, та "мінування" пункту пропуску "Шегині".

Саакашвілі зі свого боку обурився тим, що його внесли до бази "Миротворець" і звинуватив у цьому особисто міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

При цьому політик заперечує, що його прихильники порушили закон під час прориву на територію пункту пропуску "Шегині". На його думку, люди мали право на ті дії, які вони здійснили.

Після брифінгу Саакашвілі і Садовий повернулися до ресторану.

Екс-президента Грузії до Львова супроводжували нардеп Юлія Тимошенко, екс-глава СБУ Валентин Наливайченко та позафракційні народні депутати Дмитро Добродомов і Юрій Дерев'янко, зазначає DT.ua.

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Саакашвілі на площі Ринок у центрі Львова зустрічали кілька сотень людей. Вони скандували: "Слава Україні!" і "Вітаємо у Львові!".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Саакашвілі вдалося перетнути польсько-український кордон в пункті пропуску «Шегині».

Прихильники Саакашвілі прорвали оточення українських силовиків. Вони взяли в щільне кільце політика, а також депутатів і громадських діячів, які його супроводжували, і буквально «внесли» їх на територію України.

Раніше в ДПСУ заявили, що Саакашвілі незаконно перетнув польсько-український кордон.