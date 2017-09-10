Саакашвілі потрапив до бази "Миротворця"
Саакашвілі внесли до бази "Миротворця" через незаконний перетин кордону.
Сайт центру "Миротворець" вніс Міхеіла Саакашвілі до своєї бази через незаконний перетин державного кордону України.
Про це написав у Facebook керівник центру Роман Зайцев на сторінці в Facebook.
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"Ми цього не хотіли. Але змушені. Саакашвілі заносимо в Чистилище за незаконний перетин державного кордону України, напад на військовослужбовців ДПСУ в складі групи осіб при виконанні тими своїх обов'язків з охорони державного кордону України. Склад групи осіб уточнюється", - зазначив Зайцев.
Інформація про Міхеіла Саакашвілі вже з'явилася в базі сайту.
"10.09.2017 порушив державний кордон України в ПП Шегині - з групою осіб було здійснено напад на прикордонників під час виконання ними своїх обов'язків з охорони державного кордону України", - йдеться на сторінці.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні екс-президенту Грузії таки вдалося перетнути польсько-український кордон в пункті пропуску «Шегині».
Прихильники Саакашвілі прорвали оточення українських силовиків. Вони взяли в щільне кільце політика, а також депутатів і громадських діячів, які його супроводжували, і буквально «внесли» їх на територію України.
В Держприкордонслужбі заявили, що Саакашвілі незаконно перетнув польсько-український кордон.
За словами речника відомства Олега Слободяна, «натовп, серед якого були підготовлені для цього люди, прорвав пункт пропуску «Шегині» з тилового боку, фактично, можна сказати, вторгся на територію Польщі, забрав Міхеїла Саакашвілі, вчинив бійку з прикордонниками і затягнув Саакашвілі на територію України».