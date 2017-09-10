Саакашвілі потрапив до бази "Миротворця"

Сайт центру "Миротворець" вніс Міхеіла Саакашвілі до своєї бази через незаконний перетин державного кордону України.

Про це написав у Facebook керівник центру Роман Зайцев на сторінці в Facebook.

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"Ми цього не хотіли. Але змушені. Саакашвілі заносимо в Чистилище за незаконний перетин державного кордону України, напад на військовослужбовців ДПСУ в складі групи осіб при виконанні тими своїх обов'язків з охорони державного кордону України. Склад групи осіб уточнюється", - зазначив Зайцев.

Інформація про Міхеіла Саакашвілі вже з'явилася в базі сайту.

"10.09.2017 порушив державний кордон України в ПП Шегині - з групою осіб було здійснено напад на прикордонників під час виконання ними своїх обов'язків з охорони державного кордону України", - йдеться на сторінці.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні екс-президенту Грузії таки вдалося перетнути польсько-український кордон в пункті пропуску «Шегині».

Прихильники Саакашвілі прорвали оточення українських силовиків. Вони взяли в щільне кільце політика, а також депутатів і громадських діячів, які його супроводжували, і буквально «внесли» їх на територію України.

В Держприкордонслужбі заявили, що Саакашвілі незаконно перетнув польсько-український кордон.

За словами речника відомства Олега Слободяна, «натовп, серед якого були підготовлені для цього люди, прорвав пункт пропуску «Шегині» з тилового боку, фактично, можна сказати, вторгся на територію Польщі, забрав Міхеїла Саакашвілі, вчинив бійку з прикордонниками і затягнув Саакашвілі на територію України».