Спецпредставник США щодо України прокоментував ситуацію довкола Саакашвілі (відео)

07:57, 13 вересня 2017
Політика
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Де Волкер відповідає на питання журналіста щодо Саакашвілі, у записі не вказано.

Волкер висловився щодо ситуації із Саакашвілі / фото УНІАН

Колишній глава Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі має право на публічний судовий розгляд з питання про втрату українського громадянства. Про це заявив спеціальний представник США щодо України Курт Волкер.

Відео, де Волкер відповідає на питання журналіста, на своїй сторінці у Facebook опублікував Саакашвілі. 

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"Україна - країна, де діє верховенство права. Будь-хто, наприклад, колишній президент Саакашвілі, має право на слухання справи в українському суді. Я сподіваюся, що припиниться ескалація політичної драми і всі зосередяться на правовому врегулюванні. Це для України не менш важливо, ніж боротьба з корупцією та економічні реформи", - йдеться у заяві Волкера.

Крім того, спецпредставник США не радив би Порошенку затримувати Саакашвілі, а запропонував би зосередитися на управлінні державою в умовах агресії Росії.

Нагадаємо, 10 вересня позбавленому українського громадянства екс-голові Одеської ОДА Міхеїлу Саакашвілі вдалося перетнути польсько-український кордон в пункті пропуску "Шегині".

Його прихильники прорвали оточення українських силовиків. Вони взяли в щільне кільце політика, а також супроводжували його, депутатів і громадських діячів, і буквально "внесли" їх на територію України. 

За даними члена колегії МВС Антона Геращенка, Саакашвілі супроводжували народні депутати Юлія Тимошенко, Сергій Власенко, Юрій Дерев'янко, Павло Костенко, Дмитро Добродомов, а також колишній глава СБУ Валентин Наливайченко.

Поліція Львівської області відкрила кримінальне провадження за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

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Теги: #прорив Саакашвілі#Волкер про Саакашвілі