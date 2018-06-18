Ющенко чекає рішення КС - воно буде «основою подальших дій»

В Українському домі відбулася прес-конференція Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, формат прес-конференції передбачав відповіді Президента на запитання акредитованих медіа безпосередньо в «Українському домі», а також відповіді на запитання представників регіональних ЗМІ під час прямих телемостів зі Львовом, Одесою та Запоріжжям.

У прямому ефірі прес-конференцію транслювали Перший національний канал, «5-й канал», «24-й канал», Національна радіокомпанія та Всесвітня служба «УТР», а також обласні державні телерадіокомпанії.

Слово - за Конституційним Судом

Президент України Віктор ЮЩЕНКО має намір у своїх діях щодо можливого розпуску парламенту керуватися виключно рішенням Конституційного Суду України.

Президент вкотре висловив переконання, що запровадження пропорційної виборчої системи з відкритими списками зробить роботу парламенту більш ефективною. За його словами, у разі введення такої системи до нової Верховної Ради потрапить одна шоста чи одна восьма депутатів з її нинішнього складу.

Однак, за словами В.ЮЩЕНКА, для проведення парламентських виборів, зокрема, дострокових виборів, потрібна правова основа.

Він нагадав, що декілька місяців тому звернувся до КС з приводу незакінчення формування парламентської коаліції, формування уряду і призначення прем`єр-міністра.

Президент переконаний, що «рішення КС може бути основою подальших дій».

В.ЮЩЕНКО додав, що без рішення КС жодні його подальші ініціативи, зокрема, щодо розпуску парламенту і призначення дострокових парламентських виборів, є недоцільними.

Президент вважає, що метою парламентської ТСК є якнайдовше затягнути процес розслідування справи про його отруєння

Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що Генеральна прокуратура розслідує кримінальну справу, порушену за фактом його отруєння, однак вважає, що парламентська Тимчасова слідча комісія з цього питання не допоможе у розслідуванні.

В.ЮЩЕНКО вважає, що результат розслідування справи про його отруєння буде позитивним. Він зазначив, що у слідства спостерігається прогрес, і на даний момент слідчими вже проведена вагома і результативна робота. Президент зазначив, що задоволений роботою Генпрокуратури.

Водночас Президент переконаний, що парламентська ТСК з цього питання «нічого не дасть слідству». За словами В.ЮЩЕНКА, її метою є якнайдовше затягнути процес розслідування справи.

«Там є очевидний політичний інтерес», - сказав він.

В.ЮЩЕНКО також додав, що, крім цього, парламентська ТСК перевищує свої повноваження.

"Мораторій на продаж землі є корупційною політикою вчорашнього дня"

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає за необхідне якнайшвидше ухвалення законів для організації ринку землі.

«Відсутність ринку землі (сільськогосподарського призначення – УНІАН) призводить до того, що ми втрачаємо десятки тисяч сільськогосподарських угідь, які переводяться з категорії продуктивних земель в різні майданчики під будівництво», - сказав Президент.

Він вважає, що мораторій на продаж землі є корупційною політикою вчорашнього дня.

«Це корупційна політика. Це політика, на якій декілька феодалів у Верховній Раді орудують, починаючи від Київщини і закінчуючи, по суті, кожним куточком української землі, бачать гарний привід попрацювати корупційним, мафіозним, нечесним способом», - заявив Президент.

Він наголосив, що ухвалення чотирьох законів, зокрема, про земельний кадастр, про систему контролю заставної іпотеки можна здійснити «легко» впродовж одного-двох місяців.

При цьому В.ЮЩЕНКО відзначив, що якщо у когось є побоювання, що в результаті продажу сільськогосподарські землі можуть перейти в іншу категорію або перейти у власність не українським громадянам, то обмеження на такі дії необхідно прописати в цих законах.

А що стосується земель несільскогосподарського призначення, то Президент вважає, що з метою недопущення корупції необхідно передати право розпоряджатися нею від центральної влади владі у регіонах.

«Україна ніколи не зробить крок, який би виглядав недружнім для Росії»

Президент України Віктор ЮЩЕНКО виступає за прагматизацію українсько-російських відносин.

Президент зазначив, що українсько-російські відносини є для нашої держави одним із пріоритетів, однак характер цих відносин залежить не тільки від України.

В.ЮЩЕНКО нагадав, що кожна з нині суверенних держав колишнього Радянського Союзу формує свої основи національної політики, і вони не завжди збігаються з тим, що було 20-25 років тому.

Президент підкреслив, що «Україна ніколи не зробить крок, який би виглядав недружнім для Росії». За словами В.ЮЩЕНКА, він намагається докласти всіх зусиль, щоб у відносинах між двома країнами був динамізм.

При цьому глава держави зауважив, що необхідно змінювати багато сфер двосторонніх відносин України і РФ. Зокрема, на його думку, необхідно зняти обмеження на торгівлю цілими групами товарів, уніфікувати митні правила, вирішити питання демаркації кордонів та багато інших.

За словами В.ЮЩЕНКА, наша держава наповнена цими ініціативами, але їх вирішення залежить не лише від України.

"До теми газових відносин потрібно повертатися"

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що Україні і Росії необхідно вдосконалювати відносини у газовій сфері.

«На жаль, я упевнений, що до теми газових відносин потрібно повертатися», - сказав В.ЮЩЕНКО, підкресливши, що ці відносини повинні бути більш відкритими і публічними і будуватися на «ясних принципах».

«Я вже чотири роки повторюю, що ми не просимо ніяких пільг, ми хочемо ринкових умов, ясних і зрозумілих. Тільки ринкові умови мінімізують політичний вплив», - сказав Президент.

За словами В.ЮЩЕНКА, до сьогодні у газових відносинах між Україною і Росією домінує політична складова. «Ми повинні, Україна і Росія, знайти такий режим відносин, який би засвідчив перед нашими західними партнерами, що ми маємо таку кореспондентську пару, яка є найбільш відповідальною з погляду забезпечення енергетичної безпеки Європейського Союзу. Ми повинні дихати стабільністю, взаємно дихати стабільністю, тоді ми цікаві. Якщо ні, безумовно, з`являтимуться варіанти не на користь Росії і не на користь Україні», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Освоєння русла Дунаю є українським національним інтересом

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що освоєння русла Дунаю є українським національним інтересом.

Президент зауважив, що відновлення господарської активності у цьому регіоні є однією з основ національної української політики.

В.ЮЩЕНКО нагадав, що під час останнього візиту до Румунії він запропонував президенту цієї країни Траяну БЕСЕСКУ сформувати міждержавну комісію, яка б спільно освоювала гирло Дунаю.

Президент також зазначив, що за останні три місяці було знято всі міжнародні екологічні застереження щодо освоєння гирла Дунаю.

В.ЮЩЕНКО додав, що «жодних робіт у заповіднику (Дунайському біосферному заповіднику – УНІАН) українська сторона не проводила», і зазначив, що роботи були в акваторії Чорного моря, яка не належить до заповідних зон.

Візи для європейців Україна не запроваджуватиме

Президент України Віктор ЮЩЕНКО виступає за коригування візового режиму між Україною та Європейським Союзом.

В.ЮЩЕНКО вкотре наголосив на вигідності відміни Україною з 2005 року візового режиму для громадян країн-членів ЄС. Він зазначив, що за цей час з країн-членів ЄС в Україну приїхало у 2,7 разів більше людей, ніж до цього часу, що дозволило Україні збільшити свої прибутки, зокрема, за рахунок туристів.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що завдяки збільшенню кількості туристів з країн ЄС Україна отримала більше прибутків, ніж доходи Міністерства закордонних справ з візових зборів.

Разом з цим, Президент вважає, що візовий режим має бути модифікований. Він пояснив, що проблема полягає в тому, що частина посольств країн-членів ЄС дозволила оформлювати візи громадянам України через посередницькі структури, що підвищило вартість віз. В.ЮЩЕНКО нагадав, що Україна неодноразово інформувала про це європейські структури. Президент зазначив, що продовжуватиме контролювати це питання, і переконаний, що найближчим часом взаємовигідний варіант розв’язання проблеми буде знайдено.

Він також нагадав, що 4 червня Україна підписує з ЄС план переговорів про перехід на безвізовий режим. Президент запевнив, що докладе всіх зусиль для успіху цих переговорів.

«Модель корупції вибудована у найвищих ешелонах влади в Україні»

Президент України Віктор ЮЩЕНКО бачить вирішення проблеми корупції у проведенні політичної реформи.

Відповідаючи на запитання журналіста, В.ЮЩЕНКО сказав, що проблема корупції складається з двох частин. По-перше, це проблема законодавства.

Президент нагадав, що вніс до Верховної Ради чотири законопроекти, направлені на подолання корупції в Україні. За його словами, лише два з них були ухвалені у першому читанні. При цьому В.ЮЩЕНКО сумнівається, що нинішній склад парламенту ухвалить ці та два інших законопроекти в цілому.

Також, за словами Президента, раніше він запропонував два проекти законів, що стосуються реформування судової системи, але він також не вірить, що ВР їх ухвалить.

Глава держави зауважив, що «модель корупції вибудована у найвищих ешелонах влади в Україні». За його словами, цій проблемі сприяє також і статус недоторканності депутатів.

Другою проблемою на шляху подолання корупції В.ЮЩЕНКО називає опір проведенню політичної реформи. На його переконання, необхідно ухвалити нову редакцію Конституції, в якій «чітко розписати, як політичну силу відділити від формування органів судочинства».

Президент переконаний, що, відповідно до конституційних змін, нижня палата парламенту має займатися розробкою законодавчих актів, ухваленням бюджету і формуванням уряду.

Натомість, на його думку, питаннями судової системи, прокуратури має займатися палата парламенту, яка не формується за партійним принципом.

За словами Президента, у цьому полягає технологія боротьби з корупцією в Україні.

Ющенко розуміє, для чого Тимошенко кликала його "в компанію"

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО пропонувала йому підтримати зміни до Конституції, які передбачають обрання глави держави у парламенті.

Президент зауважив, що в червні-серпні 2008 року був розроблений проект Основного Закону, направлений виключно на розподіл влади між двома політичними силами.

«Задум був один – як домогтися розподілу зон впливу між двома політичними силами», - сказав В.ЮЩЕНКО, додавши: «Президента брали в компанію для того, щоб ці домовленості були реалізовані».

Глава держави зауважив, що цими змінами, серед іншого, було передбачено обрання Президента народними депутатами, що гарантувало б розподіл всіх владних повноважень між БЮТ і Партією регіонів.

«Мені з цього приводу робила доповідь ТИМОШЕНКО, я цю пропозицію відхилив і про це ясно заявив на нашій першій зустрічі», - сказав Президент.

Він висловив думку, що такі зміни могли привести країну до «колапсу 2004 року», оскільки, за словами В.ЮЩЕНКА, пропонувалось проігнорувати позицію виборця.

Президент також зазначив, що цей проект Конституції розроблявся з метою встановлення такої форми правління, яка б призвела до тиранії.

Президент оголосив політичний заповіт

Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що лише народ, а не політики, підтримає запропоновані ним зміни до Конституції.

В.ЮЩЕНКО зауважив, що на сьогодні політики незацікавлені у внесенні таких змін до Конституції України, які б сформували новий баланс влади і відмежували б партії від формування державних інституцій.

«Тому я переконаний, що найбільше у новій редакції Конституції зацікавлені 47 млн. людей (українців – УНІАН). Це їх Конституція», - сказав В.ЮЩЕНКО, висловивши впевненість, що нинішні політики не підтримують необхідних змін.

Президент детально розповів про зміни, які він хотів би бачити в Конституції, в тому числі й щодо посилення ролі місцевого самоврядування, запровадження двопалатного парламенту, і попросив журналістів донести зміст і логіку цих змін до всього українського народу.

«Я відверто хочу сказати. Це як мій політичний заповіт – якщо ми не зробимо демократичну європейську активну Конституцію, яка сформує противаги влади, ми отримаємо колосальні ризики по проходженню демократичного процесу», - сказав Президент.

Водночас на запитання журналістів, чи не означають його слова про політичний заповіт те, що він не братиме участі у наступних президентських виборах, В.ЮЩЕНКО відповів: «Іду. Це так ясно, очевидно».

Президент вважає злочинною економію на освіті та науці.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО обіцяє порушити питання про збільшення державного замовлення на навчання у вищих та середніх спеціальних закладах освіти.

Президент вважає злочинною економію на освіті та науці. Перевага за тими країнами, які мають ресурс науки і освіти, а не руди чи нафти, наголосив Президент.

Він підкреслив, що урядова політика в цьому питанні потребує серйозної корекції.

В.ЮЩЕНКО пообіцяв, що при доопрацюванні державного бюджету на 2009 рік обов’язково порушить питання про збільшення коштів, які забезпечуватимуть державне замовлення у закладах освіти.