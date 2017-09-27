Адвокат Януковича просив у суду кошти для своєї поїздки до підзахисного

Оболонський районний суд Києва, який розглядає справу про державну зраду екс-президента Віктора Януковича, відхилив клопотання адвоката Максима Гераська про перерву у судовому засіданні для проведення зустрічі з його підзахисним.

Як передає кореспондент УНІАН, адвокат заявив, що хоче поїхати до Януковича для "узгодження з ним правової позиції".

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Також захисник просив, щоб суд розпорядився виділити йому кошти на поїздку. Прокурори заявили, що Герасько може поїхати до свого клієнта у свій вільний час.

Як пише Українська правда, адвокат скаржився, що прокуратура не надала йому номеру телефону чи електронної адреси Януковича, тому він не зміг з ним погодити позицію захисту.

За словами Гераська, в адвокатському об’єднанні "AVER LEX", яке консультує екс-президента, йому повідомили фактичну адресу Януковича.

"Мені було повідомлено фактичну адресу мого клієнта. Це мій обов’язок поїхати і зустрітися з моїм клієнтом. Прошу суд не розглядати справу, допоки я не погоджу правову позицію зі своїм клієнтом. Прошу забезпечити фінансування для моєї поїздки у Ростов-на-Дону", - зазначив Герасько.

Як зазначає кореспондент УНІАН, в результаті суд відхилив клопотання захисту. Головуючий суддя Владислав Дев'ятко зазначив, що у Гераська було достатньо часу з 18 серпня, щоб з'їздити до клієнта.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 27 вересня, продовжилось засідання Оболонського районного суду Києва з розгляду справи про державну зраду екс-президента Януковича.

Довідка УНІАН. Янукович обвинувачується у вчиненні держзради, пособництві представникам влади РФ, в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, в порушення порядку, встановленого Конституцією, веденні агресивної війни, тобто злочинах, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України. Екс-президента судять заочно.