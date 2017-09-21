А вечеря за розкладом: адвокат Януковича захотів їсти і просить перерву на годину

Адвокат колишнього президента України Віктора Януковича, якого звинувачують у державній зраді, Максим Герасько просить у суду перерву на годину, щоб поїсти. Як повідомляє кореспондент УНІАН, він звернувся з відповідним клопотанням до суду.

У свою чергу, прокурори заявили, що у Гераська було достатньо часу повечеряти, поки він чекав на наряд поліції.

Суддя Владислав Дев'ятко заявив, що готовий надати перерву на обід, якщо Герасько погодиться працювати після 18:00.

Після цього адвокат оголосив відвід головуючому судді Дев'ятку, оскільки той не задовольнив жодне з його клопотань.

Суд пішов до нарадчої кімнати ухвалювати рішення про відвід головуючого.

Читайте такожАдвокат Януковича хоче викликати поліцію в суд через нібито "злочин"

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 21 вересня, колегія суддів Оболонського райсуду Києва продовжила засідання у справі про держзраду екс-президента України Януковича. Під час засідання суд відхилив приблизно 9 клопотань адвоката Гераська, зокрема, про надання йому додаткового часу для ознайомлення з матеріалами справи та про відвід секретаря судового засідання. Адвокат відхилення клопотань назвав злочином і звернувся до суду з клопотанням оголосити 30-хвилинну перерву для виклику поліції. Суд задовольнив клопотання і оголосив перерву.

Довідка. Янукович обвинувачується у вчиненні держзради, пособництві представникам влади РФ, в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, в порушення порядку, встановленого Конституцією, веденні агресивної війни, тобто злочинах, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України.

29 червня колегія Оболонського райсуду задовольнила клопотання сторони обвинувачення про спеціальне судове провадження у справі Януковича.