Суд дозволив розглядати справу про держзраду Януковича заочно

Колегія Оболонського районного суду Києва задовольнила клопотання сторони обвинувачення про спеціальне судове провадження у справі екс-президента Віктора Януковича, передає кореспондент УНІАН.

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Аргументуючи свою ухвалу, суд зазначив, що Януковичу відомо, що він оголошений у розшук, знає про те, що проти нього ведеться судове слідство, і що він переховується за межами України.

Також суд не взяв до уваги заяви захисту про небезпеку, яка загрожує Януковичу в разі прибуття в Україну, оскільки раніше Янукович не скористався своїм правом на участь у суді в режимі відеоконференції. Відтак, суд ухвалив здійснювати спеціальне судове провадження у справі Януковича (заочне).

Після цього суд надав слово прокурорам для оголошення обвинувального акту. Прокурор Руслан Кравченко розпочав оголошувати обвинувальний акт у повному обсязі.

Янукович обвинувачується у вчиненні державної зради, пособництві представникам влади РФ, в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, в порушення порядку, встановленого Конституцією, веденні агресивної війни, тобто злочинах, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу