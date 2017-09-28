Amnesty International закликала РФ негайно скасувати вироки Чийгозу, Умерову та Семені

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International в Україні закликала Російську Федерацію негайно скасувати вироки двом заступникам голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтему Чийгозу та Ільмі Умерову, а також кримському журналісту Миколі Семені. Про це йдеться в оприлюдненій заяві представництва організації в Києві.

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Зокрема, у заяві сказано, що вирок Умерову, відомому критику російської окупації Криму й одному з лідерів кримськотатарської громади, є черговим зазіханням на основні права та свободи на півострові. В організації наголосили, що цей вирок має бути негайно скасований.

В Amnesty International зауважили, що минулого тижня у тимчасово окупованому Криму на 2,5 роки умовно було засуджено українського журналіста Семену.

Й Умерова, й Семену звинуватили у закликах до замаху на територіальну цілісність Російської Федерації за їхню критику російської окупації та анексії Криму.

«Вирок Ільмі Умерову, якому виповнилося 60 років і який страждає на хворобу Паркінсона, став черговим етапом його довготривалого переслідування з боку де-факто влади Криму. Його ув’язнення є одним з низки політично вмотивованих судових процесів, свавільних арештів та залякувань критиків російської влади в Криму. Це явне порушення свободи вираження поглядів», – заявила директор Amnesty International в Україні Оксана Покальчук.

В організації нагадали, що впродовж місяця в окупованому Криму були винесені вироки одразу трьом критикам російської анексії півострова. 22 вересня український журналіст Семена, який проживає в Криму, був визнаний винним за обвинуваченням у «сепаратизмі». За 11 днів до того заступник лідера Меджлісу Чийгоз був засуджений до 8 років ув’язнення у виправній колонії за підсумками несправедливого судового процесу.

«Схоже, що репресії в Криму триватимуть доти, доки не залишиться жодного критика російської окупації», — зазначила Покальчук.

«Вироки Ахтему Чийгозу, Миколі Семені та Ільмі Умерову мають бути негайно скасовані. Чийгоз, який перебуває зараз в ув’язненні, повинен бути негайно і беззастережно звільнений, а будь-які обмеження, накладені на всіх трьох як частина їх вироку, — негайно зняті», – додала вона.