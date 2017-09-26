США закликали окупаційну владу Криму скасувати вирок журналісту Семені

Сполучені Штати Америки глибоко стурбовані рішенням «суду» у тимчасово окупованому Росією Криму, який визнав журналіста Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода Миколу Семену винним за звинуваченнями у сепаратизмі. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

«Це засудження засноване на тому, що пан Семена критикував російську окупацію та спробу анексії Криму у своїх статтях. Ми закликаємо російську окупаційну владу скасувати вирок панові Семені, дозволити йому відновити журналістську діяльність, припинити кампанію з метою придушення інакодумства в Криму», – наголошується у заяві зовнішньополітичного відомства США.

Держдепартамент також повторив свою позицію, що «Крим залишається невід’ємною частиною України, і Сполучені Штати залишаються незмінними в підтримці територіальної цілісності та суверенітету України», передає Радіо Свобода.

Раніше МЗС України назвало вирок Семені безпідставним і політично вмотивованим.

У Європейському Союзі вирок Семені вважають явним порушенням свободи вираження думки і ЗМІ. Крім того, у ЄС цей вирок назвали ще одним прикладом погіршення ситуації з правами людини в Криму після його анексії Росією.

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22 вересня підконтрольний Кремлю так званий «Залізничний районний суд Сімферополя» призначив Семені покарання у вигляді 2,5 років умовно з випробувальним терміном на три роки і забороною займатися публічною діяльністю.

Автор Радіо Свобода і Крим.Реалії, кримський журналіст Семена звинувачується російською владою в публічних закликах до порушення територіальної цілісності Росії. У квітні 2016 року в будинку Семени ФСБ Росії провела обшук, а в травні того ж року йому пред'явили офіційне звинувачення в тому, що він опублікував статтю.

Семена заявляє, що в своїх матеріалах він реалізовував право на «вільне вираження думки».

Правозахисні й журналістські організації вважають переслідування Семени політично мотивованим.