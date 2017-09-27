Порошенко відреагував на вирок Умерову: найгірші методи радянської репресивної машини

Президент України Петро Порошенко назвав вирок заступнику голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерову, який було сьогодні винесено в окупованому Росією Криму, ганебним та закликав світову спільноту посилити тиск на російських окупантів в Криму. Про це Порошенко написав на своїй сторінці у Facebook.

Читайте такожУмеров виступив із заключним словом у суді: зрадники судять патріотів

«Ганебний «вирок» Ільмі Умерову. Незламний герой свого народу, проти якого Москва застосувала найгірші методи радянської репресивної машини – від каральної психіатрії до колоній-поселень», - заявив він.

Також Порошенко закликав партнерів спільним фронтом посилити тиск на російську окупаційну владу для припинення переслідування українських громадян в анексованому Криму.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 27 вересня, підконтрольний Росії Сімферопольський районний суд визнав Умерова винним у закликах до порушення територіальної цілісності Росії і засудив до двох років колонії-поселення. Також Умерову на два роки заборонили займатися громадською діяльністю.

***12 травня 2016 року так званий «прокурор» окупованого Росією Криму Наталія Поклонська повідомила, що слідчі ФСБ РФ порушили проти Умерова кримінальну справу за статтею про екстремізм. Затримання, обшук і порушення кримінальної справи, а також утримання в психіатричній лікарні для проведення примусової судово-психіатричної експертизи Умерова викликали суспільний і міжнародний резонанс. Незважаючи на поганий стан здоров'я, зокрема, перенесену важку операцію на серці і цукровий діабет, Умерова примусово утримували три тижні в психіатричній лікарні. 21 березня 2017 року Умерову вручили обвинувальний висновок у його справі. 7 червня в Сімферопольському районному суді відбулося перше засідання по суті у справі Умерова.