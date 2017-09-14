Держдеп США засудив безпідставний вирок Чийгозу

Держдепартамент глибоко стурбований винесенням вироку заступнику голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтему Чийгозу. Про це йдеться в заяві Держдепартаменту США.

"Ми глибоко стурбовані засудженням до восьми років ув'язнення, винесеними 10 вересня в Криму, заступнику голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтему Чийгозу у зв'язку з безпідставними звинуваченнями в причетності до демонстрацій, які відбулися до того, як почалася російська окупація", - йдеться в заяві.

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Це лише останній приклад політично мотивованих юридичних дій проти Меджлісу і його керівництва, які стали об'єктом переслідувань через незгоду із спробою Росії анексувати Крим, підкреслили в Держдепі.

Як повідомляв УНІАН, Чийгоз був затриманий в січні 2015 роки за участь в мітингу на підтримку територіальної цілісності України перед будівлею Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 р. Тоді мітингувальників протистояли проросійські активісти.

Окупаційна влада звинуватила Чийгоза в організації масових заворушень на території анексованого Криму.

11 вересня 2017 так званий «Верховний суд» окупованого Криму засудив Чийгоза до 8 років позбавлення волі.

12 вересня адвокат Чийгоза Микола Полозов заявив, що подав дві апеляційні скарги і вимагає скасувати вирок нелегітимного суду, винесений його підзахисному. Захист після розгляду апеляції Верховним судом РФ на цей вирок має намір звернутися до Європейського суду з прав людини.