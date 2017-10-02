У прокуратурі застерігають керівництво МВС від тиску на слідство у справах Майдану

Керівник Департаменту спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк застерігає міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та інших високопосадовців МВС від тиску на суд і слідство у справах про причетність до злочинів проти Майдану колишніх і діючих працівників МВС Поготова, Серединського і Бабича.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Горбатюк заявив на брифінгу, коментуючи висловлювання Авакова та заступника голови Національної поліції України Олександра Фацевича про непричетність вищезгаданих осіб до злочинів проти Майдану, зокрема, до ввезення в Україну гранат для “Беркуту” з території Росії, а також до виплат «чорною» готівкою працівникам МВС, які протистояли Майдану.

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“Не володіючи матеріалами кримінальних справ, не знаючи, які докази зібрано у ході розслідування, не провівши службових розслідувань, не дивлячись на обов’язок їх провести, керівництво Нацполіції та міністр внутрішніх справ не можуть собі дозволяти фраз, що підозри сформовані за надуманими підставами”, - сказав Горбатюк.

Він також додав, що такі публічні заяви Фацевича та Авакова це також і тиск на суд.

“Виступи керівництва Нацполіції у п’ятницю, а також сьогодні, міністра Авакова про те, що відсутні докази і що підозри надумані — це з врахуванням судового процесу з обрання запобіжного заходу підозрюваним може розцінюватися, як тиск на суд, щоби запобіжні заходи обрані не були через дискредитацію слідства. Компетентність цих заяв наближається до нуля і лежить в площині якихось особистих симпатій чи корпоративного захисту “своїх”, - сказав Горбатюк.

Окрім того, він навів частину доказів про причетність вищезгаданих підозрюваних, а також Гриняка, який на сьогодні служить у керівництві Національної гвардії, до ввезення в Україну гранат російського виробництва для придушення Майдану та до видачі “беркутівцям” та іншим підрозділам МВС готівки за протистояння Майдану.

Зокрема, на брифінгу було продемонстровано дані автоматизованої системи розрахунків щодо зв’язку між мобільними телефонами підозрюваних та керівників підрозділів “Беркуту” й тогочасного керівництва МВС.

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Крім того, Горбатюк зазначив, що у слідства є покази свідків про причетність підозрюваних до злочинних дій проти Майдану.

Як повідомляв УНІАН, 29 вересня було повідомлено про підозру у протидії акціям протесту під час Революції гідності трьом колишнім високопосадовцям МВС України, двоє з яких на даний час займають керівні посади в Національній поліції України. Це Сергій Поготов, а також голова Департаменту превентивної діяльності Нацполіції України Ігор Бабич і його заступник Анатолій Серединський.