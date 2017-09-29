Підозрюваним у протидії Євромайдану екс-посадовцям МВС оберуть запобіжний захід в понеділок

Трьом колишнім високопосадовцям МВС України, двоє з яких на даний час займають керівні посади в Національній поліції України, обиратимуть запобіжний захід за підозрою у протидії Євромайдану 2 жовтня.

Про це кореспонденту УНІАН в Печерському районному суді Києва повідомив помічник судді у справі.

«Справи щодо всіх трьох підозрюваних розглядатимуться у понеділок, 2 жовтня», - сказав він.

Водночас адвокат Олена Малахова повідомила, що її підзахисному, колишньому першому заступнику керівника Департаменту громадської безпеки МВС України Сергію Поготову, обиратимуть запобіжний захід 2 жовтня о 12.00.

“Я вважаю, що в понеділок ми будемо в суді”, - сказала вона.

Як зазначила адвокат, її підзахисному інкримінують низку статей, зокрема, ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень), ст. 340 (незаконне перешкоджання організації або проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій), ст. 115 (умисне вбивство), ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

На анонсоване сьогодні судове засідання також прибули два десятка людей в камуфляжній формі без розпізнавальних знаків, частина з яких прикривала обличчя. У декого них виник словесний конфлікт з підозрюваним та адвокатом через перенесення судового засідання з обрання запобіжного заходу.

Народний депутат Ігор Луценко повідомив на своїй сторінці у Facebook, що суддя відмовлявся починати засідання, хотів розглянути питання про перенос засідання без присутності вільних слухачів та хоче перенести засідання на понеділок.

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«Суддю, котрий відмовляється обирати запобіжний захід підозрюваним у справах Майдану, чекаємо під нарадчою. Гайцана, 4 (зараз Хрестовий провулок, 4 - УНІАН)», - написав депутат.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 29 вересня, слідчими Департаменту спеціальних розслідувань ГПУ повідомлено про підозру 3-м колишнім високопосадовцям МВС України, двоє з яких на даний час займають керівні посади в Національній поліції України. Це Ігор Бабич, Анатолій Серединський і Сергій Поготов.

За словами депутата Луценка, повідомлення про підозру здійснено за фактом системного перешкоджання проведенню мітингів, зборів та демонстрацій громадян, організованого колишнім президентом України та високопосадовцями країни.

Йдеться, в тому числі, про розробку проектів урядових постанов щодо надання дозволів на незаконне використання спецзасобів (гранат) виробництва РФ та подальшої їх протиправної видачі працівникам правоохоронних органів для використання проти учасників акцій протесту в Києві в лютому 2014 р., а також координації дій (сприяння) працівникам правоохоронних органів під час силових акцій проти протестувальників 18-19 лютого 2014 року в Києві.

«Крім того, одному з підозрюваних повідомлено про підозру за фактом незаконного надання неправомірної вигоди (додаткове нелегальне фінансування) працівникам правоохоронних органів з метою схиляння їх до вчинення злочинів відносно учасників протестів у Києві в 2013-2014 роках», - написав Луценко.