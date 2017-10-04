Президент Петро Порошенко виступає за створення окремого Антикорупційного суду, антикорупційної палати у Верховному суді і представництв антикорупційного суду на місцях.

Читайте такожАнтикорупційна палата в Україні не спрацює: Transparency International закликала створити суд без кумівстваЯк передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час зустрічі з професорсько-викладацьким складом та студентами Чернігівського національного педагогічного університету ім.Т. Шевченка.

«Кошти на фінансування Антикорупційного суду в проекті бюджету на 2018 рік вже передбачені, це також невипадково. Нам всім потрібно, щоб всі суди в Україні були антикорупційними. Всі без виключення. Для цього ми проводимо реформу», - сказав він.

«Має бути створена окрема суддівська антикорупційна вертикаль в складі окремого антикорупційного суду, касаційної інстанції антикорупційної палати у Верховному суді і, як визначить Верховна Рада, з представництвами антикорупційного суду на місцях», - додав президент.

Так, за словами Порошенка, паралельно із запуском процесу ухвалення закону та створення Антикорупційного суду він пропонуватиме «кілька швидких рішень, щоб прискорити боротьбу з корупцією».

«Думаю, ще найближчим часом можна створити, як я вже казав, Спеціалізовану антикорупційну палату у Верховному суді, яка буде мати касаційну інстанцію по всім антикорупційним справам. Можна прискорити оновлення на конкурсній основі суддів в Києві… бо саме на столицю перепадає левова частина антикорупційних справ, які потребують негайного розгляду», - наголосив глава держави.