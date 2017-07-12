Епопея з призначенням аудитора НАБУ: Антикорупційний комітет рекомендував Раді чотирьох кандидатів

Антикорупційний комітет Верховної Ради рекомендував чотирьох кандидатів на посаду аудитора Національного антикорупційного бюро України.

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Про це повідомляє "Громадське".

13 голосів комітету отримала професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Олександра Яновська, по 9 – колишній американський прокурор Марта Берш і колишній іспанський прокурор Карлос Кастресана і професор міжнародного та європейського права Академії адвокатури України Сергій Гончаренко.

Згідно із законом України "Про Національне антикорупційне бюро України", президент, Верховна Рада і Кабінет Міністрів щорічно визначають по одному члену комісії з аудиту НАБУ.

Кабмін розпочав відбір аудитора НАБУ 19 лютого. 26 травня аудитором Національного антикорупційного бюро України від уряду був обраний доктор юридичних наук Михайло Буроменський. Президент і парламент аудиторів НАБУ поки не призначили.