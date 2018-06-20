Євген Корнійчук: Турчинов перевіряв факти лобіювання мною інтересів фірми «Магістр і партнери»

Коли юридична фірма, до якої до останнього року мав відношення перший заступник міністра юстиції, отримує право захищати у міжнародних судах Національну Енергетичну компанію і витрачати на це 26 мільйонів державних доларів, це стає темою для журналістів і опозиції. У якій би країні це не відбулося (якщо це, звичайно, не Росія і не Сомалі). Саме через це Євген Корнійчук, перший заступник міністра юстиції України, а до того ж і зять голови Верховного Суду України Василя Онопенка, переживає гостру хвилю здорового інтересу до свої персони з боку ЗМІ та деяких політичних соратників. Як так вийшло, що такий багатомільйонний бюджет на захист НАКу тихо відійшов його “колишній” фірмі? Чому це так образило його соратників? Саме про це УНІАН запитав у заступника міністра.

Євгене Володимировичу, Ви останнім часом у пресі фігуруєте мало не як корупціонер. Юридична компанія “Магістр і партнери”, до якої ви формально не маєте відношення, але з якою вас так чи інакше асоціюють, підписала 26-мільйонний контракт на юридичне обслуговування НАК Нафтогаз. Що Ви, власне, самі про це думаєте?

Мені невідомі всі факти, чи щось отримували “Магістри”, тому що я давно цим не цікавлюся. Згідно закону “Про Держслужбу” я, як держслужбовець, міг залишатися серед засновників підприємства і отримувати дивіденди від його діяльності. І я так і вчиняв, коли був депутатом. Я тоді не виходив з засновників “Магістрів” , але моя діяльність там була «заморожена». Коли я був призначений на посаду першого заступника міністра, я вирішив розірвати будь-які зв’язки з компанією, щоб уникнути конфлікту інтересів. На початку минулого року я вийшов із засновників цієї кампанії і до «Магістрів» я на сьогодні не маю жодного відношення. У пресі з’являються різні плітки, у тому числі, що я лобіюю їхні інтереси. Мені не хочеться повторюватися і постійно спростовувати недолугі видумки. Після публікації у пресі віце-прем’єр-міністр України пан Турчинов дав вказівку керівнику Головдержслужби перевірити факти лобіювання мною інтересів "Магістрів" у НАКу. НАК і Мінюст, і Податкова надали інформацію з цього приводу. Перші, що "Магістри" не вигравали ніяких тендерів, а лише продовжено їх минулорічні контракти. Податкова надала інформацію, що я не є засновником "Магістрів", не отримую від них дивідендів. Перевірка проведена і зловживань не виявлено.

Ясно, що Турчинов не міг би виявити порушень щодо свого політичного соратника...

Хвилиночку. Турчинов не ухвалював персонального рішення. Він дав доручення Головдержслужбі розібратися. Цей орган має такі повноваження - проводити розслідування щодо дотримання держслужбовцями закону про держслужбу. До речі, “Магістри” представляють інтереси Нафтогазу ще з 2002 року, задовго до мого приходу на будь-які посади.

У тому числі, коли ви були старшим партнером кампанії?

Так. Наприклад, особисто я, будучи партнером, займався випуском єврооблігацій у 2004 році, я займався врегулюванням усіх історичних заборгованостей Газпрому на 1,6 млрд. доларів у 2005, я займався їх кредитними проектами аж до мого заходу у Верховну Раду, коли я припинив свою діяльність. Не може бути й мови про те, що ця кампанія ніколи не працювала, а потім прийшов Корнійчук і компанія отримала якийсь проект. Компанія працює з НАКом постійно з 2002 року і менше мільйона доларів на рік вона не отримувала. Ця співпраця почалася ще під час керівництва Нафтогазом Копиловим, потім змінювалися один за одним керівники НАКу, а юридичний супровід залишався. Що стосується згаданих вами юридичних послуг, то, наскільки мені відомо, компанія отримала право представляти Нафтогаз у Стокгольмі у складних арбітражних процесах проти УкрГазЕнерго і РосУкрЕнерго ще позаминулого року. І міняти представника у ситуації, коли йде спір і він продовжується протягом якогось часу, не просто неправильно, але й шкідливо. Я можу сказати, що компанія представляє інтереси Нафтогазу спільно з одним із світових лідерів у арбітражі – юридичною компанією “White and Case”, яка паралельно веде Нафтогаз по міжнародних проектах.

Ми не маємо якихось персональних стосунків із Андрієм Портновим, але, якщо бути справедливим, то під час газових переговорів журналісти саме йому дзвонили і розпитували про юридичні деталі газових переговорів, про одинадцять мільярдів розмитненого газу, про репліки Росії, знаємо, саме він міг подзвонити Купріянову і попросити його, скажімо, про те, щоб Газпром дезавуював деякі свої заяви або чіткіше висловився, про те, що він уступив Україні саме вимогу майна. А співробітники "Магістрів" під час конфлікту навіть коментар УНІАН відмовились надати щодо ситуації з розмитненням. А чим займалося у цей час Міністерство юстиції і ви, зокрема? Чому не поїхали до Москви?

… Мене Юлія Володимирівна запрошувала приїхати, і я хотів, але я досі у Росії - персона нон-грата. Знаю, що переговори були дуже важкими. Але, повірте, такі важкі перемовини відбуваються кожного року, і я сам брав участь у багатьох з них. Цього року ситуація була складна, але три роки тому, коли врегульовувався борг у 1,6 мільярда доларів, переговори були не легшими. Виникають додаткові проблеми. Такі, як проблема балансу газу. Після Кучми, за часів сьогоднішнього Президента, в три-чотири рази впав баланс, який ми отримуємо взамін на транзит. При Кучмі ми завдяки транзиту отримували обсяги газу, достатні для продажу населенню, а зараз "завдяки" зусиллям Банкової ми втратили цей баланс. Але це вже не питання юридичної практики. Це питання політики і економіки.

У будь-якому випадку Нафтогаз повинен хтось обслуговувати. Чому не проводити публічний тендер на надання юридичних послуг, щоб не було зайвих запитань?

НАК супроводжують десять - п’ятнадцять фірм у всіх напрямках. Це ж не так: одна компанія назавжди виграла тендер на пожиттєве обслуговування. Нехай "Магістри" отримали право на арбітраж у Стокгольмі. Але, якщо є досвід та вміння у когось іншого - нехай доведуть це. Але в Україні є всього три-чотири фірми, які брали участь у міжнародних арбітражах і знаються на цьому. Я вже не говорю про те, що треба елементарне: добре англійську мову знати. Я для того, щоб представляти державу в арбітражах у Стокгольмі, свого часу закінчував юридичну школу у США, працював консулом України у Нью-Йорку п’ять років, очолював відділ міжнародних договорів у МЗС, набував досвіду у різних справах, зокрема по ТУ – 154, збитому над Чорним морем, НорскГідро, Елаєнт-Київ…

Стосовно всіх цих інсинуацій довкола "Магістрів". Нещодавно вийшло інтерв’ю Олексія Резнікова, де він розставляє всі крапки над «і». ..

Зараз найдискусійнішою темою залишається форма нової коаліції БЮТ та ПР та конституційного процесу. І головна дискусія відбувається навколо того, як це так зробити: щоб Янукович став Президентом, Тимошенко - прем’єром і щоб ніхто нікого не кинув. Якщо реформа здійсниться, і проведуть зміни до Конституції, то вам буде соромно, якщо Президента обиратимуть у парламенті?

Мені буде соромно. У людей не можна забирати право вибору. Якщо хтось з політиків сподівається, що можна укласти новий союз й перенести вибори до парламенту, мені здається, що це просто неможливо. До виборів залишилось кілька місяців. У цю хвилину йде засідання КС, щодо того, коли президентські вибори відбудуться - у жовтні чи в січні. Але якщо Президент триматиметься ще чотири місяці за своє крісло, то це нічого не змінить. Він зробив все, що міг за ці чотири з половиною роки. Він заявляє, що буде балотуватися на новий термін, то нехай подивиться, який його реальний рейтинг. Ви назвіть ще одну людину, сучасного політика, яка починала з рейтингу 60-70 відсотків, а закінчує двома. Але повертаючись до обрання Президента у парламенті, то я повторюю - це право у людей забирати не можна. Якщо ж хтось захоче запровадити таку норму у Конституції, то це бажано погоджувати на всенародному референдумі. Відносно, чи буде "широка" коаліція чи ні - не знаю, я не беру участі у перемовинах.

Про дату обрання Президента... Якщо по-чесному, то п’ятий рік президентських повноважень спливає у січні. Кому б як не набрид Президент, і щоб не казав Конституційний суд, середина січня - це за Конституцією справжня дата виборів. Ви так не думаєте?

У історії юриспруденції буває таке, коли юристи намагаються довести, що чорне - це не таке уже і чорне, швидше – кремове чи навіть біле. Але дата виборів Президента - це не той випадок. …Президент обирався за Конституцією 2004 року, і ця Конституція передбачала інший порядок виборів. Нова Конституція вступила у силу у 2006 році, вона набула чинності після його приходу. Якщо Конституційний суд прийме рішення, що вибори мають відбутися у січні, то думаю, люди пам’ятатимуть не це рішення, а голосування у парламенті, коли 402 депутати вирішили, що Президент має піти вже у жовтні. І якби Президент мав рештки самоповаги, він би вже мав піти на дострокові вибори. І я не виключаю, що якщо КС прийме рішення на користь Президента, то народні депутати знову зберуться і виголосять таке саме повторне рішення у 430 голосів.

Казали, що однією з умов союзу Партії регіонів та БЮТ було те, що Юлія Тимошенко спустить на гальмах справу Венко. Ви нас дуже переконували, що угода по Венко – погана для країни, а справа уряду проти Венко у суді - практично безпрограшна.

Я і далі займаюся Венко. Справа йде, як має йти. Наприкінці року плануються дебати по ній. Мін`юст вже отримав вимоги до держави з боку Венко. На сьогоднішній день вони так і не визначили суму матеріальної шкоди. Але я бачу, що Венко сама не зацікавлена пришвидшувати процедуру. Ми йдемо вперед і мені здається, що у згаданій справі позиція уряду більш агресивна, ніж позиція Венко.

А якби ми почали добувати нафту на шельфі, то, може, із Росією можна було би говорити впевненіше?

Справа не в тому. Вони у цьому році взагалі не могли б добувати. Для того, щоб розпочати видобуток технологічно, потрібно три-чотири роки. Я за те, щоб видобувати. Хто заважає сьогодні нашим міжвідомчим комісіям, які займаються угодами про розподіл продукції, підписувати нові угоди і рухатися у цьому напрямку? З новими інвесторами на інших ділянках узбережжя Чорного моря? Венко хоч і взяло велику частину території, але ж не всю. Нам навіть в суді було б добре показати, що уряд зараз активно та ефективно працює з іншими інвесторами. Бо один з пунктів звинувачення зі сторони Венко полягає в тому, що це політичне замовлення, а ми кажемо, що головними були економічні причини невигідності угоди для держави. Шкода, що за цей рік ми не підписали жодної нової угоди.

Ви буваєте за кордоном, спілкуєтеся із юристами, як вони сприймають ідею ось так, раз - і перетворити країну на парламентську республіку?

Колеги за кордоном рідко стежать за нашою внутрішньої політикою. Їх більше цікавить зовнішня, торговельна активність. Безумовно, всі колеги вважають, що Україна більш відкрита порівняно із Росією.

Експерти, які розуміються на наших внутрішніх реаліях, погоджуються, що у нас царизм неможливий виходячи з історичного досвіду України. І повернення до сильної президентської республіки народом буде сприйнято негативно. Думаю, що питання парламентської республіки вирішене історично. Це лише питання часу, коли вона буде втілена в Україні. Президент зробив все, щоб створити попит на парламентську республіку серед громадян. Але запитувати у громадян на референдумі, чи варто змінювати форму правління, потрібно. У тій ситуації, що склалася, перехід до парламентської республіки буде підтриманий і бізнесом і громадянами.

Ситуація у парламенті, в уряді, на Банковій - це питання особистісної культури, а не державного устрою...

Ми з Бразаускасом зустрічалися у Литві, як соратники по соціал-демократичному руху. Він там - батько нації, двічі президент, керівник парламенту. Він каже, що його найбільше здобуття, що він відділив владу від бізнесу з самого початку. Всі бізнесмени були представлені, але через юристів та економістів, які зайшли у парламент.

Що Вам вдалося зробити на посаді Першого заступника міністра? Що вважаєте своїм здобутком?

Минулого року ми виграли декілька справ. Цього року по арбітражах все дещо сповільнено. І позивачі і відповідачі дивляться, скільки вони здатні витратити на арбітражні трибунали. З точки зору інвесторів, ми маємо непоганий показник – ми не програли жодного позову по арбітражу. Але нові позови з’являються, і це вже погано. У нас йдуть активні слухання по справі Альфа Проект Холдинг, це австрійська компанія, яка уклала угоду щодо спільної діяльності з готелем Дніпро. Вони проінвестували трошки більше мільйона і фактично вимагали у власність готель. Але найбільше цікава ситуація склалася, коли проходили слухання, і раптом з’являється лист посла України в Греції пана Цибуха, який на офіційному бланку посольства пише, що Альфа Проект Холдінг один з найкращих інвесторів в Україні. Це називається свідчити проти інтересу власної держави. Щоб писати такі листи, людина має бути або дуже заохочена або не зовсім розуміти. У будь-якому разі така людина не має права тоді обіймати посаду посла. Таких прикрих випадків взагалі дуже мало в історії арбітражів.

Щодо моїх здобутків. Я вважаю великим позитивом те, що протягом мого перебування на цій посаді винесено рішення на користь держави у за позовом компанії «Норськ Гідро», в результаті чого до Державного бюджету повернуто 1,8 млн. дол. США , у справі за позовом єгипетської компанії «Алім Ейрлайнз» винесено рішення на користь Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів та інших українських відповідачів. Я вважаю великим позитивом те, що ми створюємо суттєву конкуренцію серед юридичних фірм на представництво держави у міжнародних судах. Ми взяли нових представників - Latham & Watkins , Dewey & LeBoeuf , Freshfields Bruckhaus Deringer. Ці юридичні компанії входять у десятку світових лідерів по арбітражах.

Це на них у бюджеті цього року передбачено 25 мільйонів гривень?

У державному бюджеті Міністерству юстиції було виділено 13 млн. гривень, з яких 4 млн. було витрачено на сплату обов’язкових реєстраційних платежів та внесків. Крім того, згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів з резервного фонду Міністерству юстиції було виділено 25 млн. гривень, з яких 8 буде витрачено на оплату обов’язкових реєстраційних платежів та внесків, а решту по мірі необхідності на юридичні послуги по справах, які знаходяться в провадженні, та по нових справах, які можуть виникнути у 2009 році.

Але хочу зазначити, що видатки західних компаній-позивачів на юристів у рази більші, ніж наші.

Це тому ми програли суд у Гаазі по Зміїному?

Зміїний - це була компетенція не Мін’юсту, а МЗС.

Ви думаєте, що рішення могло бути іншим? Нас переконали, що суд в Гаазі завжди виносить рішення і вашим, і нашим. Правда, румуни святкували це рішення значно більше, ніж ми.

Мені здається, що з самого початку був хибний посил. МЗС казали, що їм важливо, щоб Зміїний був визнаний островом, а не скелею. І суд сказав: так, це острів. Чудово. Але що від цього змінилося? В результаті вимоги Румунії були задоволені на 80%, а України - лише на 20%. Я гадаю, що слід було активно працювати із зовнішніми юристами. Ви ж знаєте, що у перемоги багато батьків, це лише поразка - завжди сирота. …

До речі, як просувається справа по Керченській протоці?

Зараз опрацьовуємо претензії до Російської Федерації щодо забруднення Керченської протоки. Я чекаю всередині травня меморандум від наших юристів, потім будемо проводити закрите засідання із керівництвом уряду для того, щоб визначитися, чи рухаємося далі. Це питання бюджету, на жаль. Задля того, щоб зрозуміти, чи варто подавати позов, необхідно мати бюджет, щоб дати західним юристам вивчити питання, а це сто-двісті тисяч доларів з бюджету. А щоб їх отримати, необхідне рішення уряду. Наші екологічні інтереси цілком можливо захистити. У багатьох випадках там немає позовних строків давності. Просто треба більш агресивно діяти.

Незабаром буде рік, як вас оголошено нев’їзним до РФ. Ви так і не намагалися з’їздити до Росії?

Для чого? Я звернувся до МЗС. МЗС звернулося до Російської Федерації, і вони відповіли, що я нев’їзний. Тоді ситуація виглядала так, що мені заборонили в’їзд у відповідь на нашу заборону в’їзду Затуліну і Лужкову. І поки оці двоє нев’їзні в Україну, я готовий не їздити до Російської Федерації.

Російські депутати готують законопроект, яким передбачається ряд заходів проти колишніх радянських республік за реабілітацію нацизму. У карному кодексі повинна з’явиться стаття, за якою за це будуть каратися російські та іноземні громадяни, якщо вони опиняться на території Росії. Як це кореспондується із міжнародними нормами?

Національне законодавство застосовується тільки на території своєї держави. Але є багато випадків, коли національне законодавство намагаються поширювати на інші юрисдикції. Американці це роблять із нацистами. Ізраїльтяни також... А щодо законопроекту Російської Федерації, то якщо людина, яка за їхнім законом вважається порушником і в’їде на територію РФ, то вона може бути затримана. Детальніше можна коментувати, лише ознайомившись із законопроектом.

Ви розмірковуєте, як державник. Ви готові не їздити до Москви, щоб Лужков тут не з’являвся. Але нещодавно нам сказали, що процес створення нової Конституції, до якої причетна ваша лідерка, координується у тому числі Москвою. Як ви сприймаєте, що Конституцію України допомагає писати Кремль?

Я не можу ані заперечити, ані підтвердити цього. Але будь-який текст Конституції буде вноситися у парламентський зал. І якщо Конституція координується Кремлем, то депутати (якщо це дійсно так), зможуть внести достатньо змін, коли вона потрапить до парламенту. Згадайте, що у нашому парламенті чи не кожна політсила пише свій текст Конституції. Якщо те, що ви кажете, - правда, то цей текст, нібито узгоджений із Кремлем, не має ніяких перспектив, бо він потрапить у парламентський зал, бо іншого шляху немає, а в українському парламенті будь-який обговорюваний документ змінюється. Півроку тому Президент затіяв дискусію про прийняття Конституції на референдумі. Це неконституційний шлях і ми про це говорили. І я хочу наголосити, що виключно важливо писати Конституцію не в кабінетах, чиїх би то не було, а відкрито, спільно, із залученням національних і світових експертів із конституційного права. І виробити такий компромісний проект із урахуванням світового досвіду з достатньою кількістю важелів і противаг. І не під крісло конкретного політика, а для блага держави. Бо не можна бути Президентом пожиттєво. Колись доведеться віддати владу опоненту і почувати себе комфортно, коли на посаду прийде інша людина.

Розмовляла Лана Самохвалова