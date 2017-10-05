Савченко вирвала мікрофон у Турчинова під час засідання Ради (фото)

Позафракційний депутат Надія Савченко вирвала мікрофон у секретаря РНБО Олександра Турчинова, коли він говорив про спроби заблокувати роботу парламенту і його рішення щодо визнання Росії агресором.

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Як передає кореспондент УНІАН, коли депутати заблокували президію і трибуну парламенту і штовханина не припинялася, незважаючи на заклики першого віце-спікера ВР Ірини Геращенко, Турчинов увімкнув мікрофон в урядовій ложі і наголосив: “Відбувається спроба заблокувати рішення Верховної Ради щодо визнання Росії агресором. І всі, хто це робить, працюють сьогодні на Росію, свідомо чи не свідомо”.

Він почав закликати депутатів визначатися з голосуванням щодо того, який законопроект підтримати, але до нього підбігла Савченко і різко опустила мікрофон, не даючи йому змоги виступати далі. Вона вигукнула: “Це брехня!”.

Наразі Турчинов залишив сесійну залу парламенту.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада почала розгляд законопроектів щодо державної політики і забезпечення суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій і Луганській областях.

Це три законопроекти: президентський - №7163 та два депутатських - 7163-1, 7163-2. Авторами одного альтернативних законопроектів є депутати від “Самопомочі”, іншого - депутати від ВО «Свобода».

Турчинов представляв на засіданні ВР президентський законопроект.

У засіданні Верховної Ради України оголошено перерву у зв’язку із сутичкою в сесійній залі. Голова ВР Андрій Парубій оголосив перерву і закликав лідерів фракцій зібратися на нараду.