У президії ВР сталася бійка, оголошено перерву (фото, відео)

Кілька десятків народних депутатів, зокрема від “Самопомочі” та позафракційних зібралися в президії парламенту та біля трибуни і і заблокувати його роботу під час обговорення президентського законопроекту про реінтеграцію Донбасу.

Читайте такожРада включила до порядку денного президентські законопроекти щодо Донбасу

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема депутати від “Самопомочі” Єгор Соболєв та Вікторія Войцицька, коли голови ВР не було на його робочому місці, почали викручувати мікрофони з його робочого місця. Парубій повернувся до свого робочого місця, але його не пускали сісти. Біля президії відбулась штовханина.

"Я в Мінську бойовиків не боюся, вас я тим більше не боюся! Сіли всі на місце!", - вигукнула Ірина Геращенко.

Після цього голова Парубій оголосив перерву і закликав лідерів фракцій зібратися на нараду. При цьому з урядової ложі секретар РНБО Олександр Турчинов почав звинувачувати депутатів від “Самопомочі” у тому, що вони не хочуть визнавати Росію окупантом. До урядової ложі підійшла народний депутат Надія Савченко і вирвала мікрофон у Турчинова.

Читайте такожЗ'явилося відео сварки Савченко і Берези через закон щодо Донбасу (відео)

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада почала розгляд законопроектів щодо державної політики і забезпечення суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій і Луганській областях. Це три законопроекти: президентський - №7163 та два депутатських - 7163-1, 7163-2. Авторами одного альтернативних законопроектів є депутати від “Самопомочі”, іншого - депутати від ВО «Свобода». Турчинов представляв на засіданні ВР президентський законопроект.