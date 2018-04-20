85 нових облич Юлії Тимошенко

У Блоку Тимошенко побільшало бізнесменів та колишніх урядовців.

Починаючи з самої Юлії Володимирівни, до ВР прийшли чимало нових-старих депутатів, які встигли і в парламенті посидіти, і в найвищих державних іпостасях себе показати. Екс-голова СБУ Олександр Турчинов, гуманітарний екс-віце-прем’єр Микола Томенко, екс-міністр економіки Сергій Терьохін... Співвідношення нових і старих депутатів приблизно 2:1 (у Партії регіонів – майже 3:1). У БЮТ немає такої регіональної “кучності”, як у ПР. Список БЮТ вирізняється широтою географії. Щоправда, понад 40 нових депутатів мешкають у столиці. Загалом представлено 21 область України. Сама Юлія Володимирівна досі пише в анкеті “місце проживання – м.Дніпропетровськ”, її рідне місто представлене ще чотирма парламентарями.

Хоча серед новообранців є кілька безробітних, як і в Партії регіонів, цей список рясніє науковими кадрами – ректорами, проректорами, директорами українських вузів та просто науковими співробітниками. Їхню кількість можна порівняти з кількістю бізнесменів, які теж не рідкість у списку. Щоправда, “регіоналам” “бютівці” програють - тут фігурують керівники та власники переважно середнього бізнесу. Є представники й великого бізнесу - наприклад колишній соратник Бакая Олександр Абдулін та колишній соратник Медведчука - Суркіса Богдан Губський. Директорів промислових підприємств – небагато. Депутати від БЮТ представлятимуть у парламенті такі структури:

ПП "УкрБудЦентр”, ЗАТ "Видавничий Дім "Високий Замок”, ЗАТ "Інтертранс", ТОВ "УАГ "Південь-Хліб, фірми "Промбуд”, ВАТ "Луганськхолод”, ЗАТ "Сучасні інформаційні технології", холдингової компанії "АвтоКрАЗ”, СП "Волинь-Транс", ТОВ "Хлібні інвестиції", АТ "Прогрес”, ВАТ "Гемопласт”, ТОВ "Екобуд”, ДП "Укррезерв”, ВАТ “Торговельно-фінансовий банк "Контракт”, Державного підприємства “Немирівський спиртовий завод”, ТОВ "Борей”, ТОВ "Корпорація "Гума текс”, товариства з обмеженою відповідальністю "КАС”, ЗАТ "Пріокон”, ЗАТ "Будмеханізація”, ТОВ "Беютага”. Серед бютівців також чимало керівників благодійних фондів та юристів (у тому числі – приватних адвокатів), заступників міських голів та заступників губернаторів. Тут присутній колишній губернатор Луганської області, заступник директора Європейського інституту інтеграції та розвитку Олексій Данилов та міський голова Сквири Євген Суслов (Київщина).

Бачимо серед депутатів людей у погонах - командувача Сухопутних військ Збройних Сил України Миколу Петрука, радника Голови Служби безпеки України Андрія Кожем’якіна.

Як і в ПР, у БЮТі є прес-секретар лідера Віталій Чепінога. З відомих осіб ще - політолог Володимир Полохало, президент Федерації боротьби дзюдо Валерій Шаманов, скандальний екс-суддя, а нині безробітний Микола Замковенко.

Цікаво, що до рядів БЮТ потрапили Кравчук, Костенко та Крючков – однофамільці політиків, які “пролетіли” на цих виборах повз Верховну раду.

Нижче подаємо список нових депутатів блоку Тимошенко. Повний список народних депутатів можна побачити тут.

НОВІ обличчя

Тимошенко Юлія Володимирівна

Турчинов Олександр Валентинович

Томенко Микола Володимирович

Шевченко Андрій Віталійович

Курило Віталій Семенович

Петрук Микола Миколайович

Суслов Євгеній Іванович

Терьохін Сергій Анатолійович

Кожем’якін Андрій Анатолійович

Ляшко Олег Валерійович

Кальченко Валерій Михайлович

Мостіпан Уляна Миколаївна

Олійник Володимир Миколайович

Швець Віктор Дмитрович

Антипов Олег Миколайович

Воротнюк Ігор Борисович

Шлемко Дмитро Васильович

Курпіль Степан Володимирович

Деревляний Василь Тимофійович

Петренко Вадим Михайлович

Данілов Олексій Мячеславович

Немиря Григорій Михайлович

Луцький Максим Георгійович

Забзалюк Роман Омелянович

Полохало Володимир Іванович

Гасюк Петро Петрович

Ковзель Микола Олегович

Сідельник Іван Іванович

Шепелев Олександр Олександрович

Лук’янчук Руслан Валерійович

Міщенко Сергій Григорович

Логвиненко Олексій Степанович

Скибінецький Олександр Матвійович

Вершиніна Інга Станіславівна

Зубик Володимир Володимирович

Куровський Іван Іванович

Портнов Андрій Володимирович

Кириленко Іван Григорович

Крючков Дмитро Васильович

Костенко Павло Іванович

Лебедєв Павло Валентинович

Писаренко Валерій Володимирович

Макієнко Володимир Петрович

Рибаков Ігор Олександрович

Королевська Наталія Юріївна

Толстенко Володимир Леонідович

Сенченко Андрій Віленович

Шишкіна Зоя Леонідівна

Кравчук Петро Костянтинович

Триндюк Юрій Григорович

Олійник Святослав Васильович

Чепинога Віталій Михайлович

Лабунська Анжеліка Вікторівна

Ткаченко Володимир Володимирович

Шаманов Валерій Вікторович

Видрін Дмитро Гнатович

Зозуля Руслан Петрович

Шаго Євген Петрович

Куренний Володимир Костянтинович

Сербін Юрій Сергійович

Буджерак Олександр Олександрович

Сивульський Микола Іванович

Пашинський Сергій Володимирович

Передерій В’ячеслав Григорович

Надоша Олег Володимирович

Скубенко Володимир Петрович

Чудновський Віталій Олегович

Глусь Степан Карлович

Потімков Сергій Юрійович

Радковський Олег Володимирович

Стасів Любов Володимирівна

Корнійчук Євген Володимирович

Денисова Людмила Леонтіївна

Ковтуненко Олександр Володимирович

Поліщук Сергій Володимирович

Єресько Ігор Геннадійович

Вітенко Олена Андріївна

Зімін Євген Ігорович

Дончак Володимир Андрійович

Камчатний Валерій Григорович

Замковенко Микола Іванович

Боднар Ольга Борисівна

Рябека Олександр Григорович

Одарченко Юрій Віталійович

Жиденко Ігор Григорович