Литвин стає незамінним? Дуже корисним - це точно
Схоже, спікер, досі переконаний у тому, що він все ще потрібен Україні, цього разу, добряче втрапив. І судячи з усього, наступний пленарний тиждень у ВР пройде під знаком його інтриг...
«Перенесення» президентських виборів на січень дуже хочуть в СП, але воно може зіграти на руку і регіоналам. Тимошенко поманять «ширкою» і «кинуть» в останню мить?.. Януковича спробують переконати, що він може одержати майже все, що хотів. Литвин сам може стати «золотим», якщо примудриться, допомагаючи всім, допомогти передусім собі...
|Володимир Литвин
Схоже, Володимир Михайлович, досі переконаний в тому, що він все ще потрібен Україні, цього разу, добряче втрапив. І, що має бути вдвічі образливо, потрапив у зовсім неграціозну комбінацію на кшталт «жорна». Та ще і в результаті того, що сидить сьогодні в кріслі, у яке так довго прагнув повернутися. Але якщо на повну котушку задіювати властиву спікерові верткість і здібності до політичного лавірування, з ситуації можна вийти навіть не з «золотою акцією» - одвічною мрією всіх міні-фракцій у ВР, а практично самому стати «золотим».
Власне Литвина просто зачепило «відкатом» від вердикту Конституційного суду на подання Ющенка - справа про нову коаліцію і її обов`язок/право вносити кандидатуру нового прем`єра. КС викрутився, ухитрившись написати таке рішення, що кожна політична сила сьогодні трактує його на свій смак. З одного боку, в резолютивній частині: «внесення пропозицій відповідно до Конституції України Президентові України щодо кандидатури Прем`єр-міністра України і щодо кандидатур до складу Кабінету Міністрів України належить виключно до повноважень коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України», тобто є правом, а не обов`язком. Але з іншого - в мотиваційній частині рішення: участь «коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України, у формуванні Кабінету Міністрів України, яка здійснюється шляхом реалізації нею... повноважень щодо внесення відповідно до Конституції України пропозицій Президентові України щодо кандидатури Прем`єр-міністра України» трактується Конституційним судом як єдино можливий спосіб «втілення основної мети створення коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України». Тобто, все-таки не право, але основна мета існування?
Фактично Банкова програла цей раунд, оскільки в рішенні КС немає чітких вказівок на те, що невнесення новоствореною коаліцією кандидатури прем`єр-міністра може стати підставою для розпуску Верховної Ради. А раз так, то БЮТ з Партією регіонів можуть продовжити гру в створення широкої коаліції. І, відповідно, Литвин все ще залишається потрібною людиною як особа, здатна впливати на процес проходження законопроектів через парламент.
Строго кажучи, Секретаріат Президента в цьому ключі хвилює всього один передбачуваний законопроект - а саме внесення змін до Конституції, які можуть припускати по-перше: істотний перерозподіл повноважень у владному трикутнику на користь прем`єр-міністра. А по-друге: може бути введена процедура виборів президента в парламенті. Подібні зміни в основному законі автоматом означали б перерозподіл всієї влади в Україні між ПР і БЮТ, практичне введення двопартійної системи, а також консервацію нинішньої політичної еліти з деякими виключеннями. Причому в питанні попадання або прольоту повз владу будь-якого політика останнє слово залишалося б за верхівками все тих же двох політичних мастодонтів, і очевидно, питання вирішувалося б з міркувань відданості «кандидата» лідерам якихось угрупувань у цих двох партіях.
Проте, час для істерики в стилі «все пропало, шеф!» поки що не прийшов. Чималу надію потенційним аутсайдерам дає... «ширка». Вірніше затяжний процес переговорів про її створення.
Очевидно, що ні ПР, ні БЮТ, особливо з урахуванням прийдешніх виборів не гріє думку, що виборець може не зрозуміти і не пробачити «неприродний союз». Мабуть, саме цим і пояснюється чергування періодів оптимістичних оцінок можливості створення широкої коаліції з чорним песимізмом аж до заперечення самого факту ведення переговорів. Додамо, що в «неприродному союзі» щохвилини існує можливість «кидалова» будь-якої зі сторін, що знову-таки переговори прискорити не може. І тут Володимир Михайлович з його здібностями до підкилимових інтриг може виявитися дуже корисним як для будь-якої з високих договірних сторін, так і для Банкової, кровно зацікавленої у знищенні можливості договору у зародку.
Але гру Литвину може знову зіпсувати Конституційний суд. У нього на розгляді все ще залишається справа про дату президентських виборів. На перший погляд позиції СП тут виглядають соліднішими. Адже і в новій редакції основного закону, яка, нібито не поширюється на Ющенка, вибраного ще за старою Конституцією, і в старій редакції, на яку, ніби-то спиралися нардепи, призначаючи вибори на 25 жовтня, чітко прописано, що президент України одержує свої повноваження «строком на п`ять років». Правда, у прихильників ідеї «раптових» президентських виборів залишається невелика лазівка: вибори Президента проводяться в останню неділю останнього місяця повноважень глави держави.
А у Володимира Михайловича, відповідно, з`являється додатковий шанс. Спікер вже не раз натякав Банковій, мовляв, треба б відкрутити назад явно не юридичну, а політичну постанову про дату президентських виборів. Тим паче, що сам він - за січень, а документ поставив на голосування тільки тому, що не міг піти на порушення процедури.
Залишилося тільки остаточно переконати фракцію регіоналів, що затягування з президентськими виборами грає їм на руку, з кожним днем знижуючи рейтинг Тимошенко. А необхідність для діючого прем`єра звітувати про виконання програми уряду за підсумками року під час президентської кампанії (якщо вибори таки відбудуться в січні), буде більш значущим виграшем, ніж можливі рейтингові втрати Януковича, зацикленого сьогодні на вимогах вжити антикризових заходів, за які ті ж самі регіонали голосувати не збираються. Навіть якщо Юлію Володимирівну раптом «переклинить», і вона врахує всі до єдиної пропозиції ПР. Це при тому, що між двома політсилами існують і інші суперечності.
І Янукович, і Тимошенко розуміють, що без ще однієї серії змін до Конституції фактичне введення двопартійної системи у владі неможливе. Проте, Віктор Федорович, який бачить себе майбутнім Президентом, за даними українських ЗМІкатегорично не згоден з декоративними функціями глави держави в Конституції Тимошенко-Медведчука. Але якщо це питання ще якось передбачає можливість пошуку компромісу, то убезпечити Юлію Володимирівну від того, що регіонали провалять проект під час другого голосування (а зробити все доведеться з першого разу - цейтнот-с) не може ніхто.
І тут може знову стати в пригоді досвід Володимира Михайловича, який не так давно демонстративно допоміг ПР і побив горщики з БЮТ через слідчу комісію ВР у справі про папери «Інтеру».
Олена Перегуда