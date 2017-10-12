"Паливна" схема: чиновника Міноборони Гулєвича відправили під домашній арешт

Солом'янський суд Києва обрав запобіжний захід директору Департаменту держзакупівель і матеріального забезпечення Міноборони Володимиру Гулєвичу у вигляді цілодобового домашнього арешту. Про це з зали суду повідомляє Громадське.

Гулєвича також зобов'язали носити електронний браслет, прибувати до прокурора, слідчого чи суду за першої необхідності та здати усі паспорти.

Як повідомляв УНІАН, заступнику міністра оборони України Ігорю Павловському обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Він заявив журналістам, що подаватиме апеляцію на дану ухвалу, оскільки не вважає себе винним в інкримінованому йому злочині.

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура виявили корупційну схему з розтрати понад 149 млн грн державних коштів під час закупівлі пального для Міноборони.

11 жовтня під час проведення обшуків було затримано заступника міністра оборони Павловського і директора Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони Володимира Гулєвича.

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Ще двоє підозрюваних у справі – службовець відділу Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів і працівник Департаменту внутрішнього аудиту Міноборони.

Сьогодні, 12 жовтня, детективи НАБУ повідомили про підозру у розтраті понад 149 млн грн під час закупівлі пального всім чотирьом посадовим особам Міноборони. Їм інкримінується скоєння злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 («Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем») Кримінального кодексу України.