Чорновол хоче взяти на поруки чиновника Міноборони, підозрюваного у розтраті 149 мільйонів

Народний депутат Тетяна Чорновол прийшла в суд, аби взяти на поруки підозрюваного у корупції директора департаменту держзакупівель Міноборони Володимира Гулєвича.

Відповідне рішення заявили адвокати Гулєвича на засіданні Солом’янського суду, пише Громадське.

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Прокурори просять суд взяти Гулєвича під варту строком на два місяці з можливістю внесення застави у розмірі 10,3 млн гривень.

Нагадаємо, заступнику міністра оборони України Ігорю Павловському обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Він заявив журналістам, що подаватиме апеляцію на дану ухвалу, оскільки не вважає себе винним в інкримінованому йому злочині.

Як повідомляв УНІАН, Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура виявили корупційну схему з розтрати понад 149 млн грн державних коштів під час закупівлі пального для Міноборони.

11 жовтня під час проведення обшуків було затримано заступника міністра оборони Павловського і директора Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони Володимира Гулєвича.

Ще двоє підозрюваних у справі – службовець відділу Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів і працівник Департаменту внутрішнього аудиту Міноборони.

Сьогодні, 12 жовтня, детективи НАБУ повідомили про підозру у розтраті понад 149 млн грн під час закупівлі пального всім чотирьом посадовим особам Міноборони. Їм інкримінується скоєння злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 («Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем») Кримінального кодексу України.