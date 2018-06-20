Весняне бездоріжжя в українській політиці
Інцидент в аеропорту Франкфурта з Юрієм Луценко дає Тимошенко можливість принести останню, найвагомішу жертву на вівтар досягнення взаєморозуміння з Партією регіонів...
Хоча весняна погода тішить українців, на політичному небосхилі країни похмуро і незатишно. Народні обранці в масі своїй місяць відпочивали, поки їх вожді намагалися продемонструвати країні, ніби знають, що і як потрібно змінити в нашому з вами житті.
|Юлія Тимошенко, Віктор Янукович
Партія регіонів скористалася перевагами свого опозиційного статусу в повному об`ємі. Не виключено, що переговори з БЮТ виявилися хорошим способом тягнути час і економити засоби, необхідні для ведення політичної боротьби. Криза - вона і для олігархів виявилася вельми відчутною, а продуктивні ідеї опозиціонери, якщо і продукують, то для внутрішнього споживання. Віктор Янукович, певно, тверезо оцінює свої шанси стати полум`яним трибуном, здатним повести за собою народні маси. Йому куди звичніше чекати в робочому кабінеті лідера опозиції, коли йому принесуть готове рішення. Віктор Федорович про всяк випадок вже зазначив, що мало вірить у можливість внесення змін до Конституції до президентських виборів. Підтвердив це і перший віце-спікер Олександр Лавринович– найбільш високопоставлений регіонал, коли визнав, що бере участь у переговорах щодо внесення змін до Основного Закону.
|Юлія Тимошенко
Замість боротьби за прийняття антикризової програми, якої фактично не існує в природі, прем`єр отримала шанс розіграти карту «сильної руки». Інцидент в аеропорту Франкфурту з Юрієм Луценком дає їй можливість принести останню, найвагомішу жертву на вівтар досягнення взаєморозуміння з Партією регіонів. Гіпотетичне звільнення Луценка багато «регіоналів» можуть сприйняти як жест доброї волі. Що стосується можливого призначення нового шефа міліційного відомства, то Юлію Володимирівну це не надто засмучує. Україна вже живе декілька місяців без міністра закордонних справ і фінансів, чим МВС гірше? Керовані перші заступники, призначені урядом, можуть виявитися не менш ефективними, ніж самі міністри, яких повинен затверджувати парламент.
|Ющенко, Янукович, Тимошенко
До того ж рішення Конституційного Суду, що розглядає питання про правомочність призначення президентських виборів на 25 жовтня 2009 року, чекає група товаришів. Це - майбутні кандидати-спойлери, які відгризатимуть ласі шматочки рейтингу у лідерів перегонів Звичайно, перед громадськістю вони з`являться в ролі безстрашних Давидів, які почали нерівний бій з Голіафом, хоча насправді діятимуть за олімпійським принципом «Головне - не перемога, а участь» з чіткою метою.
На жаль, Україна застрягла в бездоріжжі на шляху до розвилки президентських виборів, на якій належить вибрати подальший шлях свого просування. Чекати непопулярних, але ефективних рішень не доводиться - період для активності несприятливий. Виразних дій не демонструють ні влада, ні опозиція, розшарування еліти та інших громадян стає все більш помітним. В результаті політична невизначеність посилена економічною кризою, до якої настільки звикли, що долати, схоже, вже не намагаються. Все йде до того, що країні доведеться, подібно Мюнхгаузену, самій витягувати себе з болота. Само собою - під схвальний гул можновладців, які ділитимуть лаври за недосконалі подвиги.
Євген Магда