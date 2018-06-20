Весняне бездоріжжя в українській політиці

Хоча весняна погода тішить українців, на політичному небосхилі країни похмуро і незатишно. Народні обранці в масі своїй місяць відпочивали, поки їх вожді намагалися продемонструвати країні, ніби знають, що і як потрібно змінити в нашому з вами житті.

Переговори Партії регіонів і БЮТ щодо внесення змін до Конституції - це реальність, яка через відсутність чітких результатів скоріше дискредитує обидві сторони процесу. У такому делікатному процесі як препарування норм Основного Закону його ініціатори віддали належне конспірації, але не зуміли прийти до компромісу. Чи то рейтингова багатовекторність Януковича і Тимошенко позначилася, чи то спонсори політичних проектів не дійшли консенсусу. Конституційного бліцкригу не вийшло, а політичне «обнюхування» один одного двома найбільшими парламентськими фракціями тільки зашкодило їх репутації. Втім, коли і кого в Україні це зупиняло? Щоправда, наприклад, Нестору Шуфричу довелося публічно переконувати громадськість, що Віктор Медведчук ніколи не консультував Юлію Тимошенко. Дивно - адже Леонід Кравчук зовсім недавно запевняв у зворотному. Кому вірити - Несторові Івановичу чи Леоніду Макаровичу?

Партія регіонів скористалася перевагами свого опозиційного статусу в повному об`ємі. Не виключено, що переговори з БЮТ виявилися хорошим способом тягнути час і економити засоби, необхідні для ведення політичної боротьби. Криза - вона і для олігархів виявилася вельми відчутною, а продуктивні ідеї опозиціонери, якщо і продукують, то для внутрішнього споживання. Віктор Янукович, певно, тверезо оцінює свої шанси стати полум`яним трибуном, здатним повести за собою народні маси. Йому куди звичніше чекати в робочому кабінеті лідера опозиції, коли йому принесуть готове рішення. Віктор Федорович про всяк випадок вже зазначив, що мало вірить у можливість внесення змін до Конституції до президентських виборів. Підтвердив це і перший віце-спікер Олександр Лавринович– найбільш високопоставлений регіонал, коли визнав, що бере участь у переговорах щодо внесення змін до Основного Закону.

Юлія Тимошенко тим часом переживає не найкращий період у своїй кар`єрі. Зміна іміджу , як жартують гострослови, вірний передвісник прийдешніх змін. Бадьорими рапортами про перевиконання бюджету Юлія Володимирівна поставила себе в ніякове становище. Зрозуміло, що прем`єр не може сьогодні використовувати іншу тональність, але нестримний оптимізм замість популізму - не кращий антикризовий рецепт. Справа зовсім не в тому, що ситуація не відповідає дійсності, а в обіцянці переглянути основний фінансовий документ країни, яку дали МВФ. Зрозуміло, що демонструвати свою слабкість Тимошенко не любить, особливо сьогодні, напередодні президентської кампанії.Участь лідера БЮТ в майбутніх виборах глави держави вкрай рідко ставлять під сумнів, хоча рейтингові показники Тимошенко постійно погіршуються.

Замість боротьби за прийняття антикризової програми, якої фактично не існує в природі, прем`єр отримала шанс розіграти карту «сильної руки». Інцидент в аеропорту Франкфурту з Юрієм Луценком дає їй можливість принести останню, найвагомішу жертву на вівтар досягнення взаєморозуміння з Партією регіонів. Гіпотетичне звільнення Луценка багато «регіоналів» можуть сприйняти як жест доброї волі. Що стосується можливого призначення нового шефа міліційного відомства, то Юлію Володимирівну це не надто засмучує. Україна вже живе декілька місяців без міністра закордонних справ і фінансів, чим МВС гірше? Керовані перші заступники, призначені урядом, можуть виявитися не менш ефективними, ніж самі міністри, яких повинен затверджувати парламент.

Втім, і Тимошенко, і Януковичу не варто забувати про Віктора Ющенка, подвиги якого в ім`я України недавно оспівав Степан Гавриш, який у 2004-му році мав, м`яко кажучи, інші погляди на роль Віктора Андрійовича в українській політиці. Є ще і Віктор Балога, який вважає за краще нечасто давати інтерв`ю, але вирішувати з їх допомогою якомога більше завдань. Банкова витратила купу часу, сил і засобів на вибудовування вертикалі влади, і в умовах президентської кампанії може використовувати цей потенціал. Хай Віктор Ющенко не відрізняється високими рейтинговими показниками, але зіпсувати настрій фаворитам президентських перегонів діючий глава держави здатен.

До того ж рішення Конституційного Суду, що розглядає питання про правомочність призначення президентських виборів на 25 жовтня 2009 року, чекає група товаришів. Це - майбутні кандидати-спойлери, які відгризатимуть ласі шматочки рейтингу у лідерів перегонів Звичайно, перед громадськістю вони з`являться в ролі безстрашних Давидів, які почали нерівний бій з Голіафом, хоча насправді діятимуть за олімпійським принципом «Головне - не перемога, а участь» з чіткою метою.

На жаль, Україна застрягла в бездоріжжі на шляху до розвилки президентських виборів, на якій належить вибрати подальший шлях свого просування. Чекати непопулярних, але ефективних рішень не доводиться - період для активності несприятливий. Виразних дій не демонструють ні влада, ні опозиція, розшарування еліти та інших громадян стає все більш помітним. В результаті політична невизначеність посилена економічною кризою, до якої настільки звикли, що долати, схоже, вже не намагаються. Все йде до того, що країні доведеться, подібно Мюнхгаузену, самій витягувати себе з болота. Само собою - під схвальний гул можновладців, які ділитимуть лаври за недосконалі подвиги.

Євген Магда