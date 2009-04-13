Кравчук підтвердив: Медведчук допоміг Тимошенко «потоваришувати» з Путіним

Віктор Медведчук насправді є політичним консультантом Юлії Тимошенко, про це екс-президент Леонід Кравчук заявив в інтерв`ю «ДЄЛУ». Проте, за його словами, Медведчук не є сполучною ланкою між силами Тимошенко і Януковича, оскільки це марно.

«Вони (ПР і БЮТ – ред.) ніколи не зможуть домовитися. У цих лідерів дуже багато амбіцій. Вони хочуть всю владу і одразу, тому не зможуть об`єднати свої зусилля навіть заради спільних цілей. Навіть Медведчук тут був би безсилий», - заявив Кравчук.

Проте екс-президент підтвердив, що поліпшення відносин між Тимошенко і російським прем`єром Володимиром Путіним і президентом Дмитром Медведєвим відбулося за допомогою Медведчука: «Це відбулося не без його участі. Він міг донести інформацію про дійсні наміри прем`єра, познайомити їх між собою. Але не треба перебільшувати. З Медведчука роблять Мефістофеля — на Банковій його бояться як вогню, президент критикує прем`єра за те, що вона когось з його людей узяла в свій апарат...»