Шуфрич не уявляє Медведчука консультантом Тимошенко

Народний депутат України від Партії регіонів Нестор ШУФРИЧ не вірить у коаліцію фракцій ПР і Блоку Юлії Тимошенко. Про це він заявив в ефірі передачі «Євген Кисельов. Нагорі» на телеканалі TBi 26 квітня, повідомили УНІАН у прес-службі телеканалу.

«На жаль, у грудні переговори (про широку коаліцію) припинилися, я підтримую цю ідею і зараз, але не бачу реальності її втілення. Ми уперлися в окремі норми Конституції, які для нас неприйнятні, ми розуміємо, що вони лише посилять сьогодні протистояння внутрішньополітичне. Мова про двотуровість парламентських виборів – ми не можемо на це погодитися», - заявив Н.ШУФРИЧ.

Крім того, він спростував інформацію, озвучену Леонідом КРАВЧУКОМ про те, що Віктор МЕДВЕДЧУК грає важливу роль у переговорах про створення широкої коаліції між ПР і БЮТ. «Я не знаю, звідки інформація у Леоніда Макаровича КРАВЧУКА, останнім часом він багато різного говорив, переговори, в яких би брав участь В.МЕДВЕДЧУК з будь-чиєї сторони, між БЮТ і Регіонами, це надумана тема. Переговори завершилися в грудні, але Віктор Володимирович не може вважатися парламентером», - запевняє колишній соратник В.МЕДВЕДЧУКА і Л.КРАВЧУКА по СДПУ(о). За словами Н.ШУФРИЧА, В.МЕДВЕДЧУК міг би бути «консультантом, але з боку Партії регіонів». При цьому, вважати В.МЕДВЕДЧУКА консультантом від БЮТ – «це взагалі якийсь нонсенс», запевняє Н.ШУФРИЧ.

«Це домисли, може, на жаль, домисли, може саме такого радника не вистачає сьогодні команді влади», - підкреслив “регіонал”. Н.ШУФРИЧ додав: «Я собі не уявляю, щоб Віктор Володимирович працював з Ю.ТИМОШЕНКО».

Спростував Н.ШУФРИЧ також інформацію ЗМІ про те, що у суботу 18 квітня відбулася зустріч лідера ПР Віктора ЯНУКОВИЧА, першого віце-спікера Олександра ЛАВРИНОВИЧА, прем`єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО і члена Вищої ради юстиції В.МЕДВЕДЧУКА, на якій нібито обговорювалися питання внесення змін до Конституції і переформатування коаліції. «Якщо я не помиляюся, одного з учасників цієї зустрічі взагалі у цей час не було в Києві», - сказав Н.ШУФРИЧ.