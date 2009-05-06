Тимошенко прийшла на Кабмін з новою зачіскою (фото)

15:03, 06 травня 2009
Політика
13598 0

Не перша зміна іміджу

Прем`єр-міністр Юлія Тимошенко прийшла сьогодні  на засідання Кабміну з новою зачіскою - без звичної коси.

Юлия Тимошенко

Юлия Тимошенко

Це не перша зміна іміджу політика, але кожного разу - подія. У 2007 році Тимошенко з`явилася у Верховній Раді з розпущеним волоссямі пообіцяла частіше змінювати зачіску. Під час візиту до Америки лідерка БЮТ теж продемонструвала розмаїття.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter