Тимошенко прийшла на Кабмін з новою зачіскою (фото)

Прем`єр-міністр Юлія Тимошенко прийшла сьогодні на засідання Кабміну з новою зачіскою - без звичної коси.

Це не перша зміна іміджу політика, але кожного разу - подія. У 2007 році Тимошенко з`явилася у Верховній Раді з розпущеним волоссямі пообіцяла частіше змінювати зачіску. Під час візиту до Америки лідерка БЮТ теж продемонструвала розмаїття.