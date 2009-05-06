Тимошенко прийшла на Кабмін з новою зачіскою (фото)
15:03, 06 травня 2009Політика
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Не перша зміна іміджу
Прем`єр-міністр Юлія Тимошенко прийшла сьогодні на засідання Кабміну з новою зачіскою - без звичної коси.
Це не перша зміна іміджу політика, але кожного разу - подія. У 2007 році Тимошенко з`явилася у Верховній Раді з розпущеним волоссямі пообіцяла частіше змінювати зачіску. Під час візиту до Америки лідерка БЮТ теж продемонструвала розмаїття.
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