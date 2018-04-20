44 нових обличчя Нашої України

Серед НУ-шних депутатів минулого скликання (читай: старих облич “Нашої України”) більшість було б логічніше бачити, скажімо, в Партії регіонів, серед “нетаків” або в “Ми”. Тому що: колишні соратники.

Серед “нашоукраїнців” чимало перебіжчиків, які поступово “перетекли” з блоку “За ЄдУ” до “Трудової України”, потім – до Партії промисловців і підприємців, а звідти – разом з “шефом” Кінахом – до Нашої України (серед них - Микола Оніщук, Віталій Майко, Станіслав Довгий, Федір Шпиг, Василь Гуреєв, Тарас Довгий) або Володимир Заплатинський , який прийшов із СДПУ(о).

До рядів ВР повернулися старі та нові функціонери. Це, зокрема, нинішні урядовці, котрі навряд чи хотіли б залишити хоч і хисткі, але теплі урядові крісла - Юрій Єхануров, Борис Тарасюк, Станіслав Сташевський, Сергій Головатий, В’ячеслав Кириленко, Віктор Тополов, Юрій Павленко (за сумісництвом – зять брата Президента). Так само, як і голова РНБОУ Анатолій Кінах, голова Нафтогазу Олексій Івченко та екс-голова ФДМУ, а нині заступник керівника Фонду держмайна Олександр Бондар .

Іншим доведеться вибирати між мандатом і мандатом – чимало списочників отримали подвійний статус депутата – у ВР та місцевих радах. Переважно – в Київраді. Але абсолютний чемпіон з отримання найбільшої кількості мандатів – Леонід Черновецький , котрий крім “білетів” до Верховної, Київської міської та Київської районної рад, незабаром отримає і “перепустку” до столичної мерії.

Ряди професійних нардепів розбавило співоче жіноцтво – Оксана Білозір, що вже устигла поскандалити на посаді міністра культури та Руслана Лижичко – герой і голос Майдану та української сцени – переможниця позаминулорічного Євробачення. Також є головне обличчя телеканалу “1+1”, його генпродюсер Ольга Герасим’юк .

Ще один майданівський, герой, член ЦВК, який першим “збунтувався” проти результатів президентських виборів – Руслан Князевич .

Далі по списку йдуть Куми Президента. Це окрема глава, оскільки усіх Кумів навряд вдалося комусь порахувати точно – Ющенко не любить про це говорити. І фігурують майже всередині списку – щоб не муляти очі виборцям.

Петра Олексійовича, екс-голову РНБОУ, власника концерну Укрпромінвест та голову благодійного фонду Петра Порошенка навряд чи треба представляти. Наступний за впливом, як вважається, - Олександр Третьяков, колишній помічник Президента. Наступний – Микола Мартиненко, з яким Вікторові Андрійовичу пощастило більше – у виконавчій владі він не був, скандалів на вчиняв, і привселюдно виганяти з хати його не доводилося. Далі йде колишній банкір Станіслав Аржевітін, що продав свою частку очолюваного ним банку “Ажіо” й подався у заступники Міністра з надзвичайних ситуацій .

Певно, немає сенсу презентувати й екс-губернатора Криму Анатолія Матвієнка, (колишнього учасника табору Тимошенко і водночас колишнього кучміста); колишнього представника Кучми в Парламенті Романа Безсмертного; колишнього міністра юстиції Романа Зварича; тимчасово безробітного олігарха Давида Жванію ... Усі вони відносно нові. Перед відходом у виконавчу владу вони встигли побувати в парламенті четвертого скликання у найтяжчі для Ющенка опозиційні часи.

Зате нарешті пройшов до ВР цікавий і скандальний львів’янин Василь Куйбіда . Який через чимало скандалів за посаду львівського міського голови був прозваний земляками “Василько Біда”.

А 44-е місце (улюблена цифра блоку “Не так”) посів Олександр Волков – однофамілець відомого політика, тренер баскетбольного клубу “Київ”.

Бізнес у цьому блоці представлений не так масово й переважно кумами Президента. Він смачно й неодноразово обсмоктувався у пресі. Повний список депутатів дивіться тут.

НОВІ обличчя

Єхануров Юрій Іванович

Кінах Анатолій Кирилович

Тарасюк Борис Іванович

Герасим’юк Ольга Володимирівна

Лижичко Руслана Степанівна

Кириленко В’ячеслав Анатолійович

Князевич Руслан Петрович

Матвієнко Анатолій Сергійович

Куйбіда Василь Степанович

Білозір Оксана Володимирівна

Павленко Юрій Олексійович

Безсмертний Роман Петрович

Івченко Олексій Григорович

Зварич Роман Михайлович

Прокопович Наталія Володимирівна

Поляченко Володимир Аврумович

Порошенко Петро Олексійович

Левченко Катерина Борисівна

Бондар Олександр Миколайович

Марущенко Володимир Станіславович

Лановий Володимир Тимофійович

Третьяков Олександр Юрійович

Головатий Сергій Петрович

Волков Олександр Анатолійович

Кучеренко Олексій Юрійович

В’язівський Володимир Михайлович

Жебрівський Павло Іванович

Гнатенко Лев Миколайович

Артеменко Юрій Анатолійович

Аржевітін Станіслав Михайлович

Борисов Валерій Дмитрович

Горошкевич Олександр Сергійович

Яковина Микола Михайлович

Зейналов Едуард Джангірович

Федун Олексій Леонідович

Жванія Давид Важаєвич

ЛопушанськийАндрій Ярославович

Кріль Ігор Іванович

Карпук Володимир Георгійович

Богашева Наталія Владиславівна

Тополов Віктор Семенович

Шкрібляк Анатолій Васильович

Шкутяк Зіновій Васильович

Сташевський Станіслав Телісфорович