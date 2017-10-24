"С*ка, ти що наробив?": у нардепа-радикала Мосійчука сталася істерика в суді над лідером руху ОУН (відео)

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У нардепа від Радикальної партії Ігоря Мосійчука сьогодні вранці сталася істерика при барикадуванні у Святошинському райсуді Києва, де прихильники Коханівського влаштували погроми на суді над ним.

Соратник Олега Ляшка в люті кричав на конвоїра: "С*ка, ти що наробив? Застрілися, дурень!". Пропозицію "застрелитися" нардеп з перекошеним обличчям істерично прокричав кілька разів, передає "Страна".

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці спецпризначенці у Святошинському райсуді затримали кореспондента УНІАН Лефтера та близько 30 активістів. За словами Лефтера, у деяких з них на обличчах була кров. Як сказав кореспондент УНІАН, його декілька разів вдарили. Попри те, що він кричав, що є журналістом, у нього вирвали посвідчення.

Пізніше, за словами Лефтера, їх відвезли до Шевченківського управління поліції. 23 жовтня Святошинський райсуд Києва почав обирати запобіжний захід лідеру добровольчого руху ОУН Миколі Коханівському.

Пізно ввечері суд вирішив перенести засідання на 24 жовтня. Вночі прихильники Коханівського влаштували погром у суді. Вони розгромили приміщення і звели барикади з меблів, щоб перешкодити вивезенню Коханівського в ІТТ. Його прихильники заявили, що відбили штурм силовиків. Сам Коханівський заявив, що активістів на розгром приміщення спровокували поліцейські.

Начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко повідомив, що під час штурму суду було затримано 30 осіб.