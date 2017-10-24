Кореспондента УНІАН і прихильників Коханівського після затримання привезли у Шевченківський райвідділ

Затриманих у Святошинському райсуді Києва кореспондента УНІАН Сергія Лефтера та близько 20 прихильників Коханівського привезли у Шевченківський райвідділ поліції.

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За словами Лефтера, правоохоронці записують дані затриманих.

Коментуючи ситуацію в суді, начальник поліції Крищенко заявив, що особи, які блокували суд вночі, продовжили робити це зранку, і "створилася загроза знову зриву судового засідання по обранню запобіжного заходу Миколі Коханівському".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні спецпризначенці у Святошинському райсуді затримали кореспондента УНІАН Лефтера та близько 20 активістів. За словами Лефтера, у деяких із них на обличчі кров.

Як сказав кореспондент УНІАН, його кілька разів вдарили. Попри те, що він кричав, що є журналістом, поліцейські вирвали у нього посвідчення.

Нагадаємо, прихильники лідера добровольчого руху ОУН Миколи Коханівського сьогодні вночі влаштували погром у Святошинському райсуді Києва. Активісти розгромили приміщення і почали зводити барикади з меблів, щоб перешкодити вивезенню Коханівського в ізолятор тимчасового тримання після оприлюднення рішення суду про перенесення засідання з обрання запобіжного заходу на 9.00.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом нічних подій у суді за ст.194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна).