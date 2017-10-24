Поліція повідомила про 30 затриманих через заворушення в суді у справі Коханівського

Столична поліція затримала три десятки осіб, причетних до заворушень у будівлі Святошинського районного суду Києва. Про це повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко, передає "112 Україна".

"На цю хвилину все спокійно. Особи, які вночі блокували Святошинський суд, вони продовжували робити це вдень (сьогодні - ред.), створилася загроза знову зірвати засідання по обранню запобіжного заходу Коханівському. Тому задіяли підрозділи поліції. Було розблоковане (приміщення суду, - ред.), 30 осіб затримано. Їх доставляють до Шевченківського управління, де кожному буде надана правова оцінка його дій щодо блокування та опору працівникам поліції", - повідомив начальник поліції.

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Він уточнив, що в даний час поліція кваліфікує дії бешкетників за двома статтями КК: пошкодження майна та хуліганство, вчинене групою осіб.

Також в соцмережах повідомляють про затримання поліцією дружини Коханівського Катерини.

Як повідомляв УНІАН, прихильники лідера добровольчого руху ОУН Миколи Коханівського сьогодні вночі влаштували погром у Святошинському райсуді Києва. Активісти розгромили приміщення і почали зводити барикади з меблів, щоб перешкодити вивезенню Коханівського в ізолятор тимчасового утримання після оприлюднення рішення суду про перенесення засідання по обранню запобіжного заходу на 9.00.

Вранці спецназівці у Святошинському райсуді Києва затримали кореспондента УНІАН Сергія Лефтера і близько 20 прихильників Коханівського.