Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом нічних подій у Святошинському райсуді Києва

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом нічних подій у Святошинському районному суді Києва.

Як повідомили УНІАН у Відділі комунікації поліції Києва, сьогодні вночі активісти, які відмовилися залишати залу засідань суду, в якому обирали запобіжний захід лідеру добровольчого руху ОУН Миколі Коханівському, «при спробі вивести і посадити його в автозак почали застосовувати в бік правоохоронців сльозогінний газ, кидати вибухові пакети та меблі. У відповідь поліцейські теж застосували газ дратівливої дії. Після цього вибили вікна у приміщенні і таким чином потрапили у внутрішній двір».

У поліції зауважили, що за медичною допомогою ніхто не звертався.

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«Зараз ситуація під судом спокійна. Поліція забезпечує там порядок: ми унеможливили варіант вивезення підсудного і його можливої втечі з-під варти», - заявив начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко.

За його словами, слідчо-оперативна група Шевченківського управління поліції продовжує документувати наслідки нічного погрому, за фактом якого розпочато кримінальне провадження за статтею 194 Кримінального кодексу України - умисне знищення або пошкодження майна.

Як повідомляв УНІАН, 23 жовтня Святошинський райсуд Києва розпочав засідання з розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу Коханівському. Пізно ввечері суд вирішив перенести засідання на 24 жовтня на 9.00.

Вночі прихильники Коханівського влаштували погром у приміщенні суду. Активісти розгромили приміщення і звели барикади з меблів, щоб перешкодити вивезенню Коханівського в ІТТ. Активісти заявили, що відбили штурм силовиків. Сам Коханівський стверджує, що активістів на розгром приміщення спровокували поліцейські.

Коханівського правоохоронці затримали 21 жовтня у Києві біля станції метро «Академмістечко». Його дружина заявила, що це сталося після бійки Коханівського з Русланом Качмалою (позивний «Рем»). Перший застосував травматичну зброю. Жінка розповіла, що коли вони поверталися з поминок їхнього побратима, їх біля метро наздогнав «Рем», який нібито погрожував Коханівському і провокував його. Тоді зчинилася бійка. Качмала почав утікати, а Коханівський наздогнав його, дістав травматичний пістолет і вистрелив. В результаті обох було доставлено до лікарні.

Водночас в поліції особу опонента Коханівського не розкривають.

За даними правоохоронців, на місці стрілянини в траві виявлено незареєстрований ПМР і стріляні гільзи калібру 9 мм.