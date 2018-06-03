Розмова про Луценка в парламентському буфеті (репортаж з Верховної Ради)

Верховна Рада так і не почала сьогодні свою роботу. Партія Регіонів продовжувала блокувати парламентську трибуну з вимогою відставки Юрія Луценка. «Відставний» антураж у вигляді транспарантів і далі висів біля парламентської президії.

Великі парламентські птахи на зразок Януковича тут не пролітали. Нібито на засіданні був Борис Колесников, але я його не бачила. Великі бізнесмени фракцій були відсутні - вирішили не втрачати час, а ось люди, здатні до силових парламентських сценаріїв: Олександр Волков, Нестор Шуфрич та ін. були на місці. Поглядаючи на нардепів з ложі преси, згадувала шкільний час, коли вчителя з якихось причин не було на уроці. Так і тут: кожна група жила своїм життям. Народ тусувався по фракціях, іноді перемішуючись. Наприклад, комуністка Катерина Самойлик дегустувала на нюх прозору рідину з пляшки в руках Олександра Омельченка. Перевіряли, чи справжній реквізит у регіоналів, чи просто воду в пляшку з-під горілки налили. Хоч би не почали випивати, раптом міжнародні фотоагенції побачать – сорому не оберемося.

У кулуарах народу було: один-двоє та й усе. Так завжди буває: якщо тема громадського обговорення дражлива або ганебна.

Регіонали: Луценко повинен піти - і крапка

- Олександре Сергійовичу, - переконували ми народного депутата України Єфремова. - Ну, кому потрібне це блокування парламентської президії? Уявіть, ви ставите питання на голосування, заздалегідь довго і уїдливо обговорюючи аеропортний інцидент у сесійному залі. Теле- і радіоаудиторія сміється з ваших жартів і обурюється разом з вами через такого міністра. Припустімо, ви зазнаєте невдачі, і коаліція провалює голосування за відставку. Ну, так ви ще місяць можете на кожному розі заявляти, що «ці покидьки заради крісла і уявної міцності коаліції ховають імідж України, а силовим відомством рулює кінчений пияк?

- Міністр повинен піти. Це наша принципова позиція. Ми ще не знаємо, яких наслідків цього інциденту зазнає Україну в майбутньому, - наполягав Олександр Єфремов.

- А чим погана пропозиція Литвина створити Тимчасову слідчу комісію щодо Луценка?

- Навіщо потрібна комісія, якісь додаткові процедури в настільки очевидному питанні? – почули ми у відповідь.

Ці ж питання ми поставили ще одному депутатові-регіоналові Сергію Льовочкіну.

- Наша фракція послідовна в ухвалених рішеннях. Навіть якщо деякі з нас вважають методи досягнення своєї мети не дуже ефективними, ми все-таки прагнемо йти до кінця, - дипломатично відповів Льовочкін.

Вже в парламентському буфеті я підсіла до інших спікерів Партії Регіонів і запитала, чи не є голова «міліційного міністра» яким-небудь аргументом в суперечці БЮТ і Партії Регіонів про майбутню спільну Конституцію. Спокійні, що в буфеті їх ніхто не пише на диктофон (це негласне правило, в буфеті нардепів не чіпають – дають поїсти), зі мною розмовляли цілком відверто.

- Ніяких домовленостей немає. Ви самі чудово розумієте, хоч би як ми хотіли, нарешті, припинити хаос, але є одне ключове питання. Це працевлаштування Віктора Федоровича.

- То можливо, саме зараз і вирішиться питання. У міліційному інциденті Тимошенко, нарешті, погоджується на обрання президента в парламенті, ви зливаєтеся в єдиному конституційно-коаліційному пориві, вона «здає» міністра, а Віктор Федорович після виборів стає президентом, обраним у парламенті. На існування таких переговорів, до речі, і спікер Литвин натякає.

- Послухайте. Питання про обрання президента в парламенті обговорювалося один раз. На цій зустрічі були присутні Портнов, Лавринович і Медведчук. На перший погляд, виглядає спокусливо. Янукович – президент, у якого є своя парламентська більшість. Але якщо президент обирається в парламенті, це зовсім не те, присмак нелегітимности буде не тільки у народу, його таким же чином сприйматиме політикум. Додайте до цього не цілком легітимного в суспільній свідомості президента голову уряду Тимошенко, яка все завжди хоче вирішувати сама. Ви думаєте, що такий президент на щось впливатиме? У нас немає переговорів з БЮТ, ми не віримо в їх ефективність, і ми не довіряємо один одному, ми просто вважаємо, що такий міністр, як Луценко повинен піти.

Знову піднявшись на другий поверх, я побачила Януковича–молодшого. Віктор Вікторович демонстрував свій мобільний телефон і переконував своїх візаві з диктофонами, що він вважає «мобільник» винятково засобом комунікації, а не елементом престижу і підтвердженням статусу.

- Вікторе Вікторовичу, злі язики кажуть, що ваш тато зараз поїхав до Йорданії, - звернулася я до сина лідера опозиції.

- Чому до Йорданії?

- Ну, нібито там він веде таємні переговори про те, на яких умовах возз`єднуватися з БЮТ і обговорювати спільну Конституцію. А ваші бійці поки тримають оборону.

- Це повна нісенітниця.

Депутат від БЮТ: Юро, ти чого не їдеш до Німеччини і не привозиш вибачення письмово?

Позиція БЮТ виражалася двома полярними поглядами. Перша, офіційна позиція лідера фракції Івана Кириленка: ми ніколи не проголосуємо відставку Луценка, оскільки вона ставить під загрозу існування коаліції. (Піде Луценко – підуть «скривджені» цим депутати Народної Самооборони).

Але, як нам розповіли інші представники БЮТ, вранці на зустрічі їх фракції з Юрієм Луценком розмова була дуже жорсткою.

- Луценко хоче відмитися нашими руками. Він не готовий піти, він намагається вийти з усієї цієї ситуації, причому так, щоб його захистили соратники по коаліції. Це такий сором, - розповіли нам бютівці. - Йому кажуть: Юро, ти стверджуєш, що перед тобою в Німеччині вибачалися? То чого ти сидиш у Києві? Їдь і привези ці вибачення письмово. Але якщо ти, знаючи, що кожен сантиметр Люфтганзи є видимим і тим більше прослуховується камерами спостереження, брешеш, то вибач, давай у відставку. Мені страшно уявити, що буде, якщо раптом німці мають звуковий відеоролик інциденту і викладуть його в Інет. Ми кажемо: Луценко, якщо, їхня правда - не затягуй скандал. Доля і позиція «Народної самооборони» - все це друге питання, все це може обговорюватися. Але ситуацію потрібно зняти. Я взагалі проти того, щоб на посаді голови МВС сиділа людина, яка не знає закон. Врешті-решт, тоді потрібно було просто брати з собою в поїздки радників - юристів.

- І охоронців, які мали б подвійну функцію: охороняти міністра і в разі чого «тримати», якщо він нап`ється і полізе з`ясовувати відносини?

- Згоден.

- А що ви скажете щодо затвердження регіоналів, що обстеження сина Луценка проплатив член фракції регіонів?

- Ми запитали міністра. Луценко сказав, що це повна нісенітниця. Дослівно так і відповів: ви самі знаєте, я людина – небідна. І до кого - до кого, але до регіоналів точно б не звернувся.

Член фракції БЮТ видав мені ще непідписаний текст на фірмовому бланку Верховної Ради. Це було звернення до Івана Кириленка, але цей же текст був віддрукований ще на десятці бланків і адресувався всім лідерам фракцій, і членам парламентської президії, і Генпрокуророві. Це було офіційна пропозиція про те, щоб створити Тимчасову слідчу комісію Верховної Ради щодо інциденту з Луценком. Передбачалося, що на цей час міністр піде у відпустку. Остаточне рішення мала ухвалити прем`єр-міністр Юлія Тимошенко, яка, як нам сказали, сьогодні о 12 нібито мала зустрітися з Юрієм Віталійовичем.

Важко сказати, чим пояснюються розбіжності оцінок в зазвичай єдиному БЮТі. Можливо, частина фракції БЮТ вирішила, що Луценко неодмінно мусить піти, а, можливо, їм дали партійне завдання – випустити журналістську пару, яка у свою чергу випустила б пару народного обурення. А в цей час Юрій Віталійович піде у відпустку, і керуватиме відомством по телефону, сидячи, наприклад, в номері, ізраїльського готелю, по сусідству з першою жертвою луценківського напору, мером Черновецьким. А чого, людина він – небідна. І якщо це і так, то непогано вигадано.

ЄЦ і кириленківці: нікому не вірте, БЮТ і ПР таки домовляються Наші смутні сумніви щодо того, чому регіонали продовжують блокувати парламентську трибуну, ми вирішили висловити і членам інших депутатських груп.

- Чому регіонали протестують? Варіант А. Не можуть знайти прихильників для того, щоб результативно проголосувати відставку. Варіант Б. БЮТ домовляється з Регіонами, кожний з яких виторговує з майбутньої Конституції шматки «жирніші». Варіант В. Регіони домовляються з Банковою, щоб таки провести дострокові парламентські вибори, але це знову затягується.

Як ви думаєте, який з цих варіантів ближчий до істини? - запитали ми лідера Єдиного Центру, народного депутата України Ігоря Кріля.

- Відповідаю чітко. З нами Партія Регіонів не домовляється, - відповів Ігор Іванович. - А щодо варіанту Б: союзу БЮТ і регіоналів, то, знаєте, хай би вони вже домовилися. Узяли б відповідальність і чітко зізналися в цьому. А міністр Луценко повинен подати у відставку. Він вже двічі показував, що він порушує закон. Але за його відставку не хоче голосувати навіть Литвин, адже йому вигідна його спікерська посада, а він побачив небезпеку зміни коаліції і втрати портфелю. Але ж соромно. Клоун, що зганьбив Україну на весь світ, має сидіти на своїй посаді, перетворюючи на клоунів 450 депутатів. Луценко, будь він чоловіком, пішов би, не прикриваючись рішенням Верховної Ради. А що стосується Самооборони, то про них взагалі говорити не хочу, вони зрадили всіх людей, які за них голосували.

- Ситуація з Луценком – верхівка айсберга переговорів БЮТ і ПР, основну частину яких ми не бачимо. Регіони завжди вміли домовлятися з Балогою. Але я не думаю, що Регіони і Секретаріат домовляються про проведення дострокових виборів зараз. Подумайте самі: що візьме на дострокових виборах Балога? Врешті-решт, вже наступного тижня з`являється гіпотетична можливість для підстав указу про позачергові вибори. Але тоді виникає та ж серія проблем, що і раніше, одна з яких – фінансування кампанії. Хоча думаю, що загроза дострокових парламентських виборів може використовуватися регіоналами для того, щоб жорсткіше вести переговори з БЮТ. Регіонали, сто відсотків, використовують факт своїх переговорів з Балогою, як шантаж для Тимошенко. А вона катастрофічно боїться дострокових виборів, - поділилася з нами Ксенія Ляпіна, член кириленківської депутатської групи «За Україну».

Кирило Куликов: «Народна Самооборона» коаліцію не розвалить

- Кириле, незаздрісна вам дісталася роль, - звернулися ми до депутата-самооборонця Кирила Куликова. - Всім набрид Луценко, всі його засуджують. І всі коаліціанти прямим текстом кажуть: прощаємо його тільки тому, що боїмося за долю коаліції. Піде Луценко – відколеться Самооборона, - звернулися ми до єдиного члена Самооборони, який гуляв сьогодні кулуарами.

- Я прошу припинити спекуляції. Наш вступ до коаліції був продуманим кроком, не пов`язаним з особистим рішенням нашого лідера, і його бажанням залишатися на посаді. І ми теж не пов`язуємо наше перебування в коаліції з ухваленням якого-небудь рішення щодо нашого міністра. Це – позиція нашої групи, яку ми з Луценком ще не обговорювали, але, думаю, що це позиція і самого Луценка. І це наше тверде слово.

Маша Міщенко