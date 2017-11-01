Холодницький заборонив розголошувати деталі слідства у справі сина Авакова

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заборонив розголошувати деталі слідства у справі сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з огляду на те, що вже деяка інформація, що становить таємницю слідства, потрапила у ЗМІ. Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу.

За словами Холодницького, в САП перевірять достовірність інформації про те, що ніби-то в МВС знали напередодні про слідчі дії щодо Авакова-молодшого.

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"Враховуючи, що є багато інсинуацій, прокуратурою заборонено розголошувати дані досудового розслідування у подальшому. І детективам, і прокурорам, і процесуальним керівникам, і прес-службам обох відомств (НАБУ і САП - УНІАН). Тому, якщо будь-яка інформація, яка становить таємницю слідства, буде розголошена без дозволу старшого групи прокурорів, це буде розцінено як злочин. Це треба припиняти. Слідство в ефірі нищить нашу правову систему", - заявив Холодницький.

Як повідомляв УНІАН, 31 жовтня з'явилася інформація, що детективи НАБУ проводять обшук у квартирі сина Авакова - Олександра.

Пізніше в НАБУ заявили про затримання трьох осіб в рамках розслідування справи про розтрату більш як 14 млн грн при закупівлі рюкзаків для Міністерства внутрішніх справ. Серед затриманих - екс-заступник міністра внутрішніх справ, представник фірми-переможця тендеру з постачання рюкзаків та приватна особа. Екс-заступнику міністра внутрішніх справ і приватній особі було повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Третього затриманого доправили до Києва для вручення підозри.

Станом на ранок 1 листопада до Солом'янського райсуду Києва ще не надійшло клопотання САП про обрання запобіжного заходу Авакову-молодшому.