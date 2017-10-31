Суд сьогодні не обиратиме запобіжний захід сину Авакова

Станом на 18.00 Солом’янський районний суд Києва не отримав клопотання від Спеціалізованої антикорупційної прокуратури чи від Національного антикорупційного бюро про обрання запобіжного заходу сину міністра внутрішніх справ Олександру Авакову.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомила прес-секретар суду Яна Квітченко.

“Ми маємо приймати клопотання до 18.00. Тобто на даний час, зараз уже 18.00, клопотання, яке вас цікавить безпосередньо, до суду не надходило. Сьогодні воно розглядатися не буде, тому що воно фактично не надходило до суду”, - сказала вона.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 31 жовтня, з'явилася інформація, що детективи НАБУ проводять обшук у квартирі сина міністра внутрішніх справ Олександра Авакова.

Пізніше в НАБУ заявили про затримання трьох осіб у рамках розслідування справи про розтрату більш як 14 млн грн при закупівлі рюкзаків для МВС. Серед затриманих - екс-заступник міністра внутрішніх справ, представник фірми-переможця тендеру з постачання рюкзаків і приватна особа.

Народний депутат Сергій Лещенко написав у Facebook, що сина Авакова затримано в Києві, тут же суд обиратиме йому запобіжний захід.

Разом з тим в МВС заявили, що дії НАБУ є політичними, а не юридично обґрунтованими.

Також Аваков відкинув звинувачення на адресу свого сина.